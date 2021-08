Nordstrom ouvre un pop-up pour Golden Goose à New York Flagship – WWD

Avec le retour des achats en personne, les pop-ups aussi, et Nordstrom vient d’en lancer un nouveau : un avant-poste Golden Goose au milieu de son produit phare de Manhattan, pour célébrer le 20e anniversaire de la marque de baskets et de mode. Dans le cadre de sa plate-forme tournante Center Stage, Nordstrom accueille la marque de luxe italienne du lundi au 19 septembre dans une boutique éphémère qui présente la nouvelle collection Golden de Golden Goose ainsi que sa collection Archive. La collection Golden comprend du prêt-à-porter et des accessoires pour hommes et femmes, notamment des vestes, des robes, des pulls, des jeans, des t-shirts, des chapeaux et plus encore.

« À une époque de nouveauté, le véritable défi auquel nous avons été confrontés avec cette collection était de créer une garde-robe intemporelle, composée de vêtements emblématiques ayant une valeur non seulement dans le passé et dans le présent, mais aussi dans l’avenir », a déclaré Silvio Campara. , directeur général de Golden Goose.

La collection Archive se compose de quatre rééditions des styles de baskets populaires de la marque : Super-Star, Francy, Mid Star et Slide.

“Nous avons sélectionné certains de nos styles les plus précieux dans nos archives et les avons ramenés à la vie, créant une collection capsule exclusive qui célèbre notre héritage exceptionnel de baskets”, a déclaré Campara. Nordstrom a décidé d’héberger la marque car, selon Sam Lobban, vice-président senior du détaillant pour le design et les nouveaux concepts, Golden Goose est populaire auprès des clients de Nordstrom et ils ont été d’excellents partenaires.

“Dès que nous avons vu leur nouvelle collection de prêt-à-porter, nous avons su que nous voulions faire quelque chose de spécial pour commémorer le lancement – et leur 20e anniversaire”, a déclaré Lobban. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées passionnantes à montrer à nos clients, qu’il s’agisse de nouvelles marques qu’ils n’ont jamais vues auparavant ou de quelque chose de l’une de leurs marques préférées qu’ils connaissent et aiment. Dans ce cas, nous avons eu l’opportunité de montrer une offre complète de garde-robe de l’une des marques de chaussures préférées de nos clients et de vraiment donner vie à l’histoire de la marque.

Au-delà des nouvelles collections, l’expérience de co-création Sneakers Maker proposée au pop-up permettra aux clients de personnaliser leurs achats Golden Goose avec des traitements et des détails exclusifs. Les artisans de Golden Goose seront sur place en magasin pour aider les clients à créer le look exact qu’ils souhaitent grâce à une sélection de breloques, clous, cristaux et messages manuscrits.

Des pièces du pop-up et de la Golden Collection seront disponibles dans sept emplacements Nordstrom autres que le produit phare, notamment Chicago, Vancouver et Scottsdale, Arizona.

« Nous construisons sur cette relation depuis des années et nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé et créé ensemble, et nous attendons avec impatience de nombreux projets passionnants à l’avenir », a déclaré Campara.