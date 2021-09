Nordstrom Rack surfe sur la vague numérique – WWD

Nordstrom Rack a parcouru un long chemin depuis le sous-sol du magasin phare de l’entreprise au centre-ville de Seattle en 1973. Sa flotte de briques et de mortier compte maintenant 243 magasins aux États-Unis, ainsi que sept au Canada. Aujourd’hui, alors que le détaillant discount se tourne vers l’avenir, il s’appuie fortement sur les capacités omnicanales pour atteindre plus de clients et leur faire découvrir l’expérience Nordstrom.

« Chez Rack, nous défendons les meilleurs prix, mais là où tout est réuni, c’est ce point d’accès », a déclaré le président de Rack, Geevy Thomas, qui a fait ses débuts chez Nordstrom en 1983 en tant que vendeur de meubles pour hommes. « Nous pensons qu’en ayant cette empreinte numérique avec notre site Web et notre application mobiles et optimisés, nos magasins et nos services partagés, nous sommes en mesure de rassembler toutes ces choses pour les clients. »

Nordstrom Rack John Aquino

L’année dernière, poussé par les contraintes de la pandémie, le Rack a introduit un service d’achat en ligne le lendemain et de retrait en magasin pour les transactions sur son propre site Web et sur nordstrom.com. Et les consommateurs en profitent pleinement, selon Thomas. « Au cours de notre vente d’anniversaire – dont le rack ne fait pas partie – 40 % de nos commandes BOPIS du lendemain pour Nordstrom ont été récupérées dans un magasin Rack.

Le détaillant a également créé un inventaire partagé qui permet aux magasins physiques de traiter les commandes en ligne et a introduit une option de livraison en magasin. De plus, le Rack accepte depuis longtemps les retours pour tout achat Nordstrom. « Mais maintenant, vous pouvez traiter vos retours Rack chez Nordstrom, nous le rendons donc vraiment transparent pour les clients », a-t-il ajouté.

Cette intégration fait partie de la stratégie de marché omnicanal de Nordstrom Inc., qui vise à rapprocher les produits des clients – et qui sera cruciale pour atteindre son objectif déclaré de porter les revenus supplémentaires de Rack à 2 milliards de dollars.

Comme beaucoup dans l’industrie, la chaîne de remise a été confrontée à des problèmes d’inventaire en raison du ralentissement de la chaîne d’approvisionnement, bien que Thomas s’attend à une amélioration au cours du mois prochain.

Farla Efros, présidente de HRC Retail Advisory, a déclaré que la société est sage d’adopter une approche axée sur le numérique, en particulier compte tenu de son avance en ligne. “Nordstrom a toujours été si concentré sur le numérique et si avancé par rapport à ses concurrents”, a-t-elle déclaré. “Ils ont une infrastructure incroyable et ils savent comment traduire l’expérience [to the web]. “

Le prix bas a considérablement augmenté ses capacités numériques cet été lorsque son site Web est passé à la plate-forme nordstrom.com, augmentant sa puissance de traitement de cinq commandes par seconde à au moins 500 par seconde. “C’est un changement significatif en termes d’expérience client, en particulier avec les événements flash à haut volume”, a déclaré Thomas.

Le numérique peut également aider le détaillant à approfondir ses relations avec les clients de la génération Z et du millénaire, a ajouté Efros. “L’intérêt de Rack est que si je peux vous faire entrer à un moment donné, alors je peux vous faire entrer dans la marque Nordstrom”, a-t-elle déclaré.

En effet, le Rack continue de servir de point d’accès pour les nouveaux clients, qui passent souvent au magasin complet. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise continue de positionner les deux bannières à proximité physique.

Pour attirer encore plus de clients, la chaîne a élargi son “ouverture” de prix en ajoutant plus de prix d’entrée de gamme dans certains de ses emplacements Rack et plus d’offres haut de gamme en ligne, comme on l’a vu avec sa vente flash Gucci l’année dernière.

Comparé à d’autres dans le canal à bas prix, Nordstrom Rack a l’un des plus petits nombres de magasins, mais Thomas pense qu’il a un avantage unique dans la façon dont il peut fonctionner avec les marques. “Tous [our competitors] sont excellents dans ce qu’ils font, mais aucun d’entre eux n’a une entreprise à prix plein », a-t-il expliqué. « La majorité de nos acheteurs achètent à la fois pour le canal plein tarif et le canal hors prix. Alors, lorsqu’ils parlent à un designer dans la salle d’exposition, ils discutent de la façon dont nous maximisons ce produit au prix fort – et ensuite comment allons-nous obtenir une autre bouchée de pomme à prix réduit ? »

Bien que le numérique soit un ingrédient essentiel de la future stratégie de croissance de Nordstrom Rack, Thomas est impatient de recommencer à ouvrir de nouveaux magasins.

« Au cours de ma carrière chez Nordstrom, j’ai ouvert une douzaine de magasins à gamme complète et environ 170 magasins Rack. Et ça me fait avancer”, a-t-il déclaré. “Ce dont je suis le plus fier, ce sont toutes les personnes que nous avons promues, tous les nouveaux emplois que nous avons créés et nous avons une base de fans très, très passionnée avec nos clients.”

Faits sur les racks

• 80 pour cent des marques de Nordstrom sont vendues dans des magasins Rack.

• Plus de 350 millions de dollars de retours de Nordstrom ont été traités dans les magasins Rack.

• Plus de 2,2 millions d’applications Nordstrom Rack ont ​​été téléchargées depuis 2019.

• 80 pour cent des managers Nordstrom ont commencé en tant que managers Rack.