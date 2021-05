Nordstrom réduit les pertes alors que la récupération du COVID-19 se poursuit – WWD

Avec la reprise de la demande et la normalisation de la vie aux États-Unis, la famille Nordstrom se sent bien dans l’état des affaires – à peu près le meilleur qu’elle ait ressenti depuis un certain temps.

Mardi après-midi, après avoir signalé des améliorations à la fois des résultats supérieurs et inférieurs pour le premier trimestre de 2021, les responsables du détaillant basé à Seattle ont exprimé leur confiance dans la réalisation des objectifs pour le reste de l’année, citant l’expansion réussie de la «stratégie de marché». à ses 20 principales zones urbaines, et les tendances des ventes reflétant, comme l’a déclaré le PDG Erik Nordstrom, «une amélioration à grande échelle dans les entreprises, les régions et les catégories de marchandises en magasin et en ligne.»

«Alors que la demande continue de se redresser, notre offre de produits unique et notre lien avec nos clients nous placent dans une position de force pour capitaliser sur cette opportunité et nous sommes confiants dans notre capacité à conquérir des parts de marché et à générer une croissance rentable alors que les consommateurs reprennent leurs activités, y compris les événements sociaux. , Voyage et retour au travail », a déclaré Nordstrom lors d’une conférence téléphonique avec des analystes de détail après que la société ait signalé une perte nette de 116 millions de dollars pour le trimestre terminé le 1er mai, contre une perte de 521 millions de dollars au trimestre de l’an dernier. La perte nette de Nordstrom comprenait une charge de refinancement de la dette après impôts de 64 millions de dollars, et la perte nette de l’exercice précédent comprenait des charges après impôts de 173 millions de dollars liées au COVID-19.

Le détaillant haut de gamme basé à Seattle a déclaré une perte avant intérêts et impôts de 85 millions de dollars au premier trimestre, principalement en raison de l’augmentation du volume des ventes ainsi que de la diminution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Cela se compare à une perte avant intérêts et impôts de 813 millions de dollars au cours de la même période de l’exercice 2020.

Les ventes du dernier trimestre ont augmenté de 44% à 2,92 milliards de dollars, contre 2,03 milliards de dollars il y a un an, et ont diminué de 13% par rapport à la même période de l’exercice 2019, ce qui représente une amélioration séquentielle de 720 points de base par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2020.

«Nos tendances de haut niveau ont augmenté séquentiellement pour le troisième trimestre consécutif avec des améliorations à la fois dans Nordstrom et Nordstrom Rack soutenues par la reprise dans les magasins alors que les restrictions COVID-19 ont été levées et la croissance continue du numérique», a déclaré Nordstrom.

Les magasins Nordstrom ont été temporairement fermés pendant environ la moitié du premier trimestre de 2020 en raison du COVID-19. Les détaillants au premier trimestre de cette année ont été favorablement touchés par le programme de relance du gouvernement, des déploiements plus rapides que prévu des vaccins COVID-19 et les gens commencent à sortir davantage.

Au cours de l’appel, Anne Bramman, directrice financière, a déclaré: «Notre performance au premier trimestre nous laisse de plus en plus confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers pour l’année malgré les vents contraires en matière de coûts», qui comprennent des coûts de main-d’œuvre et d’expédition élevés ainsi que les contraintes d’approvisionnement de l’industrie du vêtement.

Discutant des tendances de la marchandise, Bramman a déclaré: «Nous continuons à voir la force dans les catégories qui ont mené pendant COVID-19, particulièrement actif et domestique où nos ventes sont en hausse de 58% par rapport aux niveaux de 2019, et notre pénétration a augmenté de 5 points de pourcentage depuis le début. de la pandémie. Nous avons vu les clients répondre bien aux marques de créateurs, apportant des classifications comme les lunettes de soleil, la natation, les shorts et les robes, ainsi que des catégories de récupération comme le denim, les vêtements vestimentaires, le maquillage et les sacs à main. Prises dans leur ensemble, ces catégories de reprise ont renoué avec la croissance par rapport à 2019, en mars et avril, la vigueur se poursuivant au début du deuxième trimestre. »

Géographiquement parlant, Nordstrom a observé que les magasins et les marchés qui s’étaient ouverts plus tôt ont surperformé les autres marchés de 7 à 10 points de pourcentage, «nous donnant un optimisme croissant quant au rythme de la reprise alors que nous nous tournons vers le reste de l’année. Notre performance au cours du trimestre reflète une solide exécution des priorités de croissance que nous avons définies lors de notre journée des investisseurs en février: gagner sur nos marchés les plus importants, élargir la portée de Nordstrom Rack et augmenter notre vitesse numérique. Les marchés du sud, où les restrictions relatives au COVID-19 ont généralement été plus souples que dans le nord, connaissent de meilleures affaires.

La stratégie de marché de Nordstrom, qui consiste à intégrer des services et à offrir une offre de marchandises plus étendue à travers les canaux et les deux bannières du détaillant, Nordstrom et Nordstrom Rack, s’est étendue à 10 nouveaux marchés, dont Atlanta, Houston, Detroit et Minneapolis au cours des trois derniers mois. «La stratégie de marché est maintenant en place dans tous nos 20 principaux marchés, apportant un niveau inégalé de commodité et de connexion aux clients qui représentent environ 75% de nos ventes. Nous avons continué à étendre les capacités améliorées que nous avons lancées en 2020, comme l’expansion du ramassage des commandes et de la livraison en magasin à tous les magasins Nordstrom Rack, le ramassage des commandes ayant plus que doublé par rapport au premier trimestre de 2019. De plus, près d’un tiers des Le volume de commandes du lendemain pour nordstrom.com dans nos 20 principaux marchés a été récupéré dans les magasins Rack… alors que nous continuions d’intégrer nos capacités à travers nos deux marques puissantes », a-t-il déclaré.

Nordstrom a également déclaré que plus de 50% des vendeurs du détaillant utilisent des outils de stylisme à distance pour aider les clients, et que l’entreprise a également été soutenue par des événements de magasinage en direct mettant en vedette certaines des meilleures marques de Nordstrom.

«Pour l’avenir, nous continuons d’améliorer nos capacités numériques pour améliorer l’expérience client tout au long du parcours d’achat. L’une des principales opportunités que nous voyons est d’offrir à nos clients plus de choix avec des plans pour augmenter le nombre de choix à environ 1,5 million au cours des prochaines années. Ce trimestre, nous avons constaté des avantages croissants de cette initiative, le nombre de choix augmentant d’environ 20% par rapport à 2019, principalement grâce à un assortiment élargi de livraisons directes dans nos catégories principales et dans les catégories de demande comme la maison, les actifs et les enfants. Cela nous a permis de générer une forte croissance des ventes de notre activité numérique sans augmentation correspondante de notre investissement en stocks. Nous avons également constaté une forte amélioration continue de la conversion, qui a augmenté de plus de 15% par rapport à 2019.

«Notre modèle de drop ship en particulier nous permet d’élargir le nombre de choix d’une manière qui réalise beaucoup d’effet de levier pour nous», a déclaré Pete Nordstrom, président et chef de la direction de la marque. «C’est un excellent moyen pour nous d’élargir le nombre de choix. Nous voyons cela jouer dans la catégorie à domicile, que nous avons considérablement développée au cours des 18 derniers mois. »

Selon Erik Nordstrom, dans les trois à cinq prochaines années, 50 pour cent de l’assortiment de Nordstrom sera développé par le biais d’accords de gros; 20 pour cent de l’assortiment seront de marque privée, et le reste le sera par le biais de «partenariats alternatifs et la livraison directe en fait partie».

Pour la marque Nordstrom, les ventes nettes ont augmenté de 37% par rapport à la même période de l’exercice 2020, mais ont diminué de 13% par rapport à la même période de l’exercice 2019.

Pour la marque Nordstrom Rack, les ventes nettes ont augmenté de 59% par rapport à la même période de l’exercice 2020, mais ont chuté de 13% par rapport à la même période de l’exercice 2019.

Les ventes numériques ont augmenté de 23% par rapport à la même période de l’exercice 2020 et de 28% par rapport à la même période de l’exercice 2019. Les ventes numériques ont représenté 46% des ventes totales du trimestre.

Le bénéfice brut, en pourcentage des ventes nettes, de 31% a augmenté d’environ 2000 points de base par rapport à la même période de l’exercice 2020, principalement en raison de la baisse des démarques et de l’effet de levier résultant de l’augmentation du volume des ventes nettes. Le bénéfice brut, en pourcentage des ventes nettes, a diminué de 260 points de base par rapport à la même période de l’exercice 2019 en raison du désendettement lié à la baisse des ventes et à la baisse des marges sur les marchandises, partiellement compensé par des réductions permanentes des coûts d’achat et d’occupation.

Pour l’ensemble de 2021, les revenus, y compris les ventes au détail et les revenus des cartes de crédit, devraient augmenter de plus de 25%. La marge bénéficiaire avant intérêts et impôts devrait représenter environ 3% des ventes.