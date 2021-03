Nordstrom souhaite que vous achetiez en gros, n’achetiez aucun déchet avec un emballage gratuit – WWD

Le zéro déchet occupe le devant de la scène avec Nordstrom.

Pour une durée limitée à partir du 26 mars, le détaillant zéro déchet Package Free sera la vedette de la boutique pop-in de Nordstrom, disponible dans certains magasins Nordstrom et en ligne sur nordstrom.com/pop, jusqu’au 9 mai.

Le concept Pop-In de Nordstrom a été lancé en 2013, mais depuis lors, il a vu la durabilité exposée, que ce soit dans un format de revente organisé comme «See You Tomorrow» (pour inspirer en partie une collection permanente de revente avec Goodfair) ou maintenant avec des produits zéro déchet à partir du forfait gratuit.

La vice-présidente des projets créatifs chez Nordstrom Olivia Kim a exprimé sa passion pour «mieux prendre soin de notre planète», ajoutant que la conservation de solutions durables au quotidien aux côtés de Package Free offre aux clients une solution accessible pour vivre sans déchets.

Les articles sont disponibles dans tous les secteurs, y compris la beauté, le toilettage, la cuisine, le nettoyage et les articles pour enfants. Le Pop-In comprend des produits comme le détergent à lessive The Simply Co. (une autre société de Singer), la soie dentaire biodégradable et compostable, des brosses à dents en bambou, des brosses à vaisselle biodégradables et des jouets pour animaux de compagnie, ainsi que des kits zéro déchet, entre autres produits.

Alors que certains produits proposés par Package Free ont en fait des emballages (souvent du verre compostable ou recyclable), l’essentiel est que tous les produits soient vérifiés par son équipe d’experts en durabilité pour s’assurer qu’ils répondent à la norme Package Free, critères et système de valeurs qui évaluent les ingrédients, l’emballage et la fin de vie d’un produit », selon son site Web.

Les acheteurs sont encouragés à apporter leurs propres sacs et contenants lorsqu’ils achètent chez Package Free.

«Je n’aurais jamais imaginé que nous aurions grandi pour avoir neuf magasins à Nordstrom» et en ligne, a déclaré Lauren Singer, fondatrice de Package Free, lors d’un aperçu de presse. Package Free sera dans certains magasins Nordstrom, notamment Toronto, Seattle, Chicago, Austin, Dallas et le produit phare de New York. Trois sites (New York, Seattle, South Coast Plaza) proposeront même des recharges en vrac pour le déodorant, le détergent et le nettoyant pour le corps, afin que les clients puissent s’approvisionner en produits essentiels sans emballage.

Singer a raconté l’histoire virale de la mise en place de neuf ans de déchets dans un seul pot Mason (réalisé en fabriquant ses propres produits et en excluant les articles compostés et recyclés) qui a été un catalyseur de la fondation de son entreprise. « C’est l’exception – pas la règle. »

Package Free exploite un entrepôt zéro déchet et sans plastique et s’associe à des entreprises comme la start-up d’emballage réutilisable TerraCycle pour s’assurer que la fin de vie du produit est conforme aux directives strictes de zéro déchet de l’entreprise. En l’honneur du partenariat avec Package Free, Nordstrom a accordé à GrowNYC, une subvention unique pour soutenir les programmes zéro déchet.

Les directives relatives à la gratuité des paquets ont été intégrées à la formulation avec le Pop-In Nordstrom. Le personnel de Nordstrom est formé aux conseils zéro déchet et à la vie selon la philosophie de la gratuité des paquets. Dans le cas des commandes en ligne, l’exécution sera assurée par Package Free où, conformément à sa mission, l’entreprise utilise 100% de papier post-consommation pour emballer et expédier les commandes.

Avec ses deux magasins précédents à Chelsea Market et à Brooklyn fermés en raison de la pandémie, Singer est toujours catégorique sur la relance prochaine des magasins physiques sans forfait.

«Oui… Mon rêve absolu est d’ouvrir plus de magasins à l’avenir», ajoutant que la vision était de «créer l’espace que j’aurais souhaité avoir lorsque j’étudiais les sciences de l’environnement.

