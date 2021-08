NordVPN fonctionne désormais nativement sur les Mac M1

Les propriétaires de Macs M1 doivent télécharger la dernière version de NordVPN car la société a publié une nouvelle version de son logiciel VPN conçue pour tirer pleinement parti des améliorations de performances intégrées aux nouvelles puces d’Apple.

À la fin de l’année dernière, Apple a dévoilé sa puce M1 basée sur Arm aux côtés d’un nouveau MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini. Depuis lors, les développeurs ont travaillé pour optimiser leur logiciel pour qu’il s’exécute sur la nouvelle architecture du fabricant d’iPhone et jusqu’à présent, Microsoft, Adobe, Zoom et d’autres sociétés ont ajouté la prise en charge des Mac M1 d’Apple.

Maintenant, avec le lancement de la version 6.6.1 de son logiciel VPN pour macOS, NordVPN bénéficie d’une grande amélioration des performances sur les Mac M1.

NordVPN 6.6.1

Comme le passage des processeurs Intel à ses propres puces propriétaires a entraîné une amélioration majeure des performances pour Apple, NordVPN a décidé de mettre à jour son client VPN macOS pour profiter de cette vitesse accrue afin d’assurer une expérience utilisateur optimisée pour les utilisateurs de Mac M1.

Stratège produit chez NordVPN, Vykintas Maknickas a fourni de plus amples informations sur la version 6.6.1 de NordVPN pour macOS dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Nous avons retravaillé l’application NordVPN pour qu’elle s’exécute de manière native sur les Mac M1, ce qui optimisera les performances de l’application et l’expérience utilisateur pour les utilisateurs d’appareils plus récents. De plus, lors de la refonte de notre application pour qu’elle s’exécute de manière native sur différents systèmes d’exploitation, nous avons gardé à l’esprit le processus de basculement et avons maintenu l’utilisateur au premier plan de nos esprits. Contrairement à de nombreux fournisseurs de VPN, tout ce que vous aurez à faire pour accéder à l’application NordVPN appropriée pour votre système d’exploitation est simplement de mettre à jour l’application – vous êtes prêt à partir.

Alors que les utilisateurs existants de NordVPN peuvent simplement mettre à jour leurs applications pour passer à la dernière version du logiciel, les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger le client VPN de l’entreprise sur son site Web pour tirer parti de toute la puissance des puces M1 d’Apple tout en utilisant un VPN.