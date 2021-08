NordVPN mis à jour pour fonctionner nativement sur les Mac M1

in

NordVPN est une autre application qui s’exécute désormais en mode natif sur les nouveaux Mac M1. La version 6.6.1 pour macOS apporte des performances à part entière et une expérience globale améliorée.

« Nous avons retravaillé l’application NordVPN pour qu’elle s’exécute de manière native sur les Mac M1, ce qui optimisera les performances de l’application et l’expérience utilisateur pour les utilisateurs dotés d’appareils plus récents », explique Vykintas Maknickas, stratège produit chez NordVPN. “Contrairement à de nombreux fournisseurs de VPN, tout ce que vous aurez à faire pour accéder à l’application NordVPN appropriée pour votre système d’exploitation est simplement de mettre à jour l’application – vous êtes prêt à partir.”

Depuis qu’Apple a introduit son propre silicium pour les Mac, les développeurs peuvent écrire une nouvelle version de leurs applications pour qu’elles s’exécutent en mode natif sur les ordinateurs M1 ou utiliser Rosetta 2, une technologie qui traduit les applications conçues pour Intel afin qu’elles puissent fonctionner sur les Mac M1.

Lorsqu’une application prend entièrement en charge le processeur d’Apple, c’est généralement très avantageux. Adobe, par exemple, a mis à jour la plupart de ses applications Creative Clouds pour qu’elles s’exécutent en mode natif sur les Mac M1. Avec cela, Premiere Pro, par exemple, a des performances jusqu’à 80 % plus rapides que les Mac à processeur Intel. À propos de ses autres applications, Adobe affirme que tout est 77% plus rapide que les systèmes comparables basés sur Intel.

NordVPN offrira désormais une expérience plus rapide et plus optimisée aux utilisateurs de Mac M1. Il offre un cryptage lorsque vous surfez sur le Web, vous pouvez modifier votre emplacement tout en protégeant plusieurs appareils afin que vous puissiez même vous connecter au Wi-Fi public en toute sécurité.

Un compte NordVPN, par exemple, couvre jusqu’à six appareils. Si vous êtes déjà abonné à l’application, mettez-la à jour et vous êtes prêt à partir. Pour en savoir plus sur NordVPN, cliquez ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :