Noriega fait ses débuts en poids dans le retour de Miriam Gutiérrez

Torrejón de Ardoz accueille ce samedi une soirée spéciale boxe. Myriam Gutiérrez (13-1, 5 KO), adjoint au maire de la ville de Madrid, revient sur le ring devant son public. La dernière fois que ‘La Reina’ était sur le ring, c’était en novembre de l’année dernière. Le combat qu’il avait attendu la moitié de sa vie lui revint. Défié Katie Taylor pour les quatre ceintures légères. Elle est tombée, mais elle a tourné son visage comme d’habitude. Avec 38 ans et une vie consacrée à la boxe, on pourrait penser que c’était ses adieux. Pas maintenant. « Ma dernière fois ne pourrait pas être comme ça, sans mon peuple. Je suis très excité de me battre à nouveau devant mon public. Combien de temps vais-je continuer ? On verra, d’abord je veux monter sur le ring et voir quels sentiments j’ai« , affirme dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’.

Dans cette émission, l’autre point d’intérêt, en plus d’un nouveau combat du champion supermédia espagnol, Damian Biacho ‘Guinée’, c’est dans Jairo Noriega (10-0, 3 KO). Le champion des poids mouches de l’Union européenne ouvre la division. « On avait l’option de descendre au mini fly en tête depuis longtemps, mais en Europe il n’y avait pas de rivaux. L’option voler est là, mais essayons notre chemin ici« Reconnaît Noriega dans le même podcast. Sa première sera à la mode, car WBC Silver sera joué contre le Vénézuélien Nohel Arambulet Jr. (20-5-2, 11 KO). Après sa démonstration lors de son dernier combat pour soulever la ceinture continentale, une nouvelle victoire pourrait rapprocher Noriega des grands combats de sa nouvelle catégorie.