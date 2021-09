Norm Macdonald a caché le cancer à des amis proches de «SNL», déclare Steve Higgins

in

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Certaines des personnes les plus proches de Norm Macdonald ne savait pas que le comédien luttait contre le cancer depuis une décennie … alors la perte surprenante et soudaine les a terrassés autant que les fans.

Nous avons l’annonceur et le producteur de ‘Tonight Show’ Steve Higgins à New York et lui a demandé comment il gérait la mort de Norm. Ils avaient travaillé en étroite collaboration… Steve était un scénariste de “SNL” quand Norm était un acteur vedette.

Steve dit qu’ils étaient aussi très proches en dehors du travail, et il prend La mort de Norm dur … parce qu’il n’avait aucune idée que son ami avait été diagnostiqué il y a des années.

Il a également expliqué – avec une métaphore vivante et parfaite – exactement pourquoi tout le monde dans la communauté de la comédie aimait Norm.

Steve se souvient avoir passé des tonnes de temps avec Norm à l’époque de “SNL” … disant que Norm était “vraiment brillant” pour son timing comique.

C’est une conversation émouvante, et Steve nous l’a dit… Norm était tellement déterminé à faire de la comédie à sa manière, cela lui a probablement coûté un succès de niveau superstar. Mais, ajoute-t-il, son ami n’a eu aucun problème avec ce compromis.