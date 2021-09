Norm MacDonald Dies : Comment le comédien SNL est-il décédé ?

in

. Norm Macdonald en 2015.

L’ancien comédien de Saturday Night Live Norm MacDonald est décédé le 14 septembre. “Après une longue et privée bataille contre le cancer”, a confirmé Deadline. Il avait 61 ans. MacDonald a gardé secrète sa bataille de neuf ans contre le cancer.

MacDonald, connu pour son humour pince-sans-rire, était marié à son ex-femme Connie Vaillancourt MacDonald de 1988 à 1996, selon Celebrity Mirror. Ils ont eu un fils ensemble, Dylan, qu’ils ont accueilli en 1993.

“Il était très fier de sa comédie”, a déclaré Lori Jo Hoekstra à Deadline. «Il n’a jamais voulu que le diagnostic affecte la façon dont le public ou ses proches le voyaient. Norm était un pur comédien. Il a écrit un jour qu'”une blague devrait surprendre quelqu’un, elle ne devrait jamais plaire”. Cela n’a certainement jamais plu. Norm va beaucoup nous manquer.”

MacDonald est apparu sur “SNL” de 1993 à 1998, où il est devenu surtout connu pour ses sketchs “Weekend Update”.

Ce qu’il faut savoir :

1. MacDonald a joué le rôle d’acteur vocal jusqu’en 2020

Bien qu’il ait eu un cancer, MacDonald n’a pas cessé de travailler. Selon son profil sur IMDB, MacDonald a prêté sa voix à la série animée “Mike Tyson Mysteries”, où il jouait Pigeon.

Le site Web affirme qu’il était surtout connu pour ses performances dans des films tels que “Billy Madison”, “The Animal”, “Dirty Work” et “Doctor Do Little”.

Cependant, Deadline a noté que c’était le plus choquant pendant son séjour sur “SNL”. Il a ensuite joué dans “The Norm Show” de 1999 à 2001 et a fait de la comédie sur Netflix pendant une saison en 2018 avec le talk-show “Norm Macdonald Has a Show”.

Le point de vente a noté qu’il devait apparaître au New York Comedy Festival en novembre prochain.

2. MacDonald était actif sur les réseaux sociaux au début de la pandémie

MacDonald n’était pas actif sur les réseaux sociaux au cours de l’année précédant sa mort, bien qu’il ait publié plusieurs mises à jour sur Instagram au début de la pandémie.

Il a fait des sketchs avec d’autres comédiens comme Chevy Chase et Bob Saget.

Son image finale était celle d’un hamburger et de frites. “Hypothétiquement, s’il y avait un restaurant qui porte mon nom, je leur dirais de servir @Pepsi a> Parce que les hamburgers vont #BetterWithPepsi #PepsiPartner”, a-t-il écrit le 26 mai.

3. Les fans pleurent le décès de MacDonald

La plupart des fans ont été choqués d’apprendre la mort de MacDonald. Peu de temps après l’annonce de son décès, son nom est devenu tendance sur Twitter, où les fans se souviennent du comédien.

“RIP à une légende de la comédie. Dirty Work a été le premier DVD que j’ai acheté et il a commencé à apprécier le talent de Norm toute ma vie », a tweeté l’auteur de variétés Joe Otterson.

“NOOOON DIEU. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? Au revoir, Norm », a déclaré le comédien Patton Oswalt.

« Nous avons adoré Norm MacDonald. Unique en son genre », a ajouté Steve Martin.

Jim Carrey a partagé son amour pour MacDonald. « Mon cher ami Norm MacDonald est décédé après une vaillante bataille de 10 ans. C’était l’un de nos joyaux les plus précieux. Un génie de la comédie honnête et courageux », a-t-il déclaré. “J’aime.”

4. « Roseanne » a commencé la carrière de MacDonald

MacDonald était un Canadien né à Québec, au Québec, le 17 octobre 1959, a écrit IMBd.com.

MacDonald, né Norman Gene MacDonald, a commencé à écrire pour “Roseanne” en 1988. Il a ensuite attiré l’attention du cadre de NBC Lorne Michaels, qui l’a aidé à décrocher un poste sur “SNL”, selon IMBD.

Il a continué à rendre populaire l’expression “maintenant fausses nouvelles” lors de son segment “Weekend Update” sur “SNL”.

Il est resté proche de Bar, qui est apparu dans l’un des “segments de quarantaine” de MacDonald au début de la pandémie.

MacDonald a également défendu Bar, attirant les critiques des critiques.

“J’étais tellement brisé et je pleurais constamment”, a déclaré Macdonald au Hollywood Reporter en 2018. “Il y a très peu de gens qui ont vécu ce qu’ils ont vécu, perdant tout en une journée. Bien sûr, les gens diront : « Et les victimes ? Mais tu sais quoi? Les victimes n’ont pas eu à subir ça. »

5. MacDonald a été critiqué pour avoir défendu d’autres comédiens

L’ancienne star de “SNL” s’est retrouvée en difficulté après avoir défendu certains de ses collègues, dont Barr, Louis CK et Chris Hardwick.

“Avant, c’était ‘Une centaine de femmes ne peuvent pas mentir.’ Et puis c’est devenu : ‘Une femme ne peut pas mentir.’ Et c’est devenu : ‘Je pense à toutes les femmes’. Et puis tu dis : ‘Quoi ? « » Il a déclaré au Hollywood Reporter en 2018 lorsqu’il a été interrogé sur le mouvement #MeToo.

“Comme, ce gars de Chris Hardwick que je pensais vraiment avoir le bout émoussé du bâton là-bas”, a-t-il ajouté. « Le modèle avait l’habitude d’admettre les actes répréhensibles, de montrer des regrets complets, puis nous vous donnons une seconde chance. Maintenant, c’est admettre un acte répréhensible et vous avez terminé. Et la seule façon de survivre est de nier, nier, nier. »

“Ce n’est pas sain, il n’y a pas de pardon”, a poursuivi l’humoriste. “Je pense qu’à un moment donné, il se retrouvera avec une personne complètement innocente et éminente qui lui collera une arme sur la tête et l’achèvera.”

Après un contrecoup, MacDonald s’est rapidement excusé.

“Roseanne et Louis sont de très bons amis depuis de nombreuses années”, a-t-il tweeté en 2018. ” Ils ont tous les deux fait des erreurs terribles et je ne défendrais jamais leurs actions. Si mes mots sonnaient comme si je minimisais la douleur que ressentent ses victimes à ce jour, je suis profondément désolé. »

C’est l’original anglais de Heavy.com, par Maria Vultaggio.