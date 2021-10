Norm Macdonald honoré lors d’une “mise à jour du week-end” après sa mort

La légende de la comédie Norm MacDonald est décédée le 14 septembre et Saturday Night Live a pris le temps de sa première pour honorer l’ancien animateur de The Weekend Update. Pete Davidson s’est arrêté au célèbre bureau pour parler aux hôtes Colin Jost et Michael Che de leur participation au Met Gala et pendant cette scène, le comédien portait un t-shirt tie-dye avec le visage de MacDonald.

Non seulement cela, mais Jost et Che ont pris un certain temps à la fin du segment pour honorer l’héritage de MacDonald. “Eh bien, les gars, c’est une nuit douce-amère pour nous ce soir”, a expliqué Jost avant que Che ne rappelle au public la mort récente de MacDonald. “Ce soir, nous avons pensé remettre les dernières blagues de Update à Norm”, a déclaré Jost.

La séquence contenait un montage des plus grands succès de MacDonald, y compris une blague classique de Bill Clinton. “À la Maison Blanche cette semaine, le président Clinton s’est officiellement prononcé contre les mariages homosexuels”, a plaisanté Macdonald dans les images d’époque. “De plus, le président a déclaré qu’il n’était pas non plus trop fou des mariages hétérosexuels.”

MacDonald est né en 1959 à Québec, Québec, Canada. Comme ses fans le savent, il s’est fait un nom dans le monde de la comédie. Tout en poursuivant le stand-up, il a également été scénariste dans des émissions telles que Roseanne et The Dennis Miller Show. Grâce à son travail sur Roseanne, MacDonald a attiré l’attention du créateur de SNL, Lorne Michaels. Il a travaillé sur SNL de 1993 à 1998 et est peut-être le plus connu pour être le présentateur du segment Weekend Update de l’émission.

Le défunt comédien a continué à apparaître dans un certain nombre d’émissions, y compris sa propre série comique, The Norm MacDonald Show, diffusée de 1999 à 2001. Au fil des ans, MacDonald a fait des apparitions dans des émissions telles que The Middle et a fait de fréquentes apparitions en tant qu’invité. dans les programmes télévisés de fin de soirée. Il laisse dans le deuil un fils, Dylan, qu’il accueille avec son ex-femme, Connie Vaillancourt.