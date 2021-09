Norm Macdonald: Que regarder si vous avez aimé la star bien-aimée de SNL

Norm Macdonald : Hitler’s Dog, Gossip & Trickery (Netflix)

Le comédien fournit des commentaires plus directs et subversifs sur des sujets allant de son expérience avec les psychédéliques, à quel point une abréviation “ID” est étrange quand on y pense, et pourquoi il a peur de l’Allemagne à un public en direct à Boston, Massachusetts.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous êtes un fan de Norm Macdonald : Réalisé par Liz Plonka (connue pour avoir réalisé Late Night avec Conan O’Brien, The Joel McHale Show avec Joel McHale et d’autres programmes similaires), Norm Macdonald: Hitler’s Dog, Gossip & Trickery en 2017 est le tout premier stand original Netflix du comédien. up spécial comédie et l’une des premières de ses nombreuses collaborations avec la plateforme de streaming.

Diffusez Norm Macdonald: Hitler’s Dog, Gossip & Trickery sur Netflix.