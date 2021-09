Norma Kamali RTW printemps 2022 – WWD

“Bien que je ne me considère jamais comme une créatrice nostalgique, je pense au style intemporel à chaque saison”, a déclaré la voix de Norma Kamali au début de la présentation vidéo de sa collection printemps. Cependant, avant la saison du printemps, Kamali a beaucoup réfléchi aux parallèles de l’époque actuelle avec celles des années 1960 et 1970, ainsi qu’aux débuts de sa carrière.

« Les protestations [of the Vietnam War] étaient vraiment fascinants, ils ont vraiment apporté le pouvoir des fleurs – l’idée de, au lieu de protester contre la colère, vous la protestez avec des fleurs. Cela signifiait de la gentillesse, cela signifiait : “Ce n’est pas bon, nous n’en voulons pas, nous voulons la paix et l’amour.” La paix, l’amour et le pouvoir des fleurs – c’est tellement ce dont nous avons besoin aujourd’hui », a déclaré le designer sur Zoom. “L’incertitude de l’époque et le sentiment imminent que les gens peuvent mourir, le sentiment imminent de notre leadership n’étant pas quelque chose auquel nous pouvons nous accrocher. Nous avons beaucoup de questions et beaucoup de peur, mais sans gentillesse, nous ne pouvons pas survivre à cela. Les baby-boomers ont reconnu que la gentillesse, le pouvoir des fleurs, l’amour et la paix devaient être le thème dominant. Non seulement la mode l’a montré, mais la musique, le cinéma, les arts. Maintenant, nous avons toutes ces peurs, toutes ces angoisses, mais nous ne trouvons pas de place pour la gentillesse, l’amour et la paix. Et donc, j’ai vraiment aimé travailler sur cette collection à plusieurs niveaux. Premièrement, cela m’a rappelé mes débuts et ce avec quoi j’ai commencé, ce que je faisais en tant que designer.

Le regard: La collection de printemps de Kamali a offert un retour sur son propre passé de design, offrant des interprétations imprimées numériquement de vêtements qu’elle appelait « vêtements de confort Americana » avec un message de paix et d’amour.

Citation à noter : « Les premiers vêtements que j’ai confectionnés étaient des vêtements modernes – les minijupes étaient neuves et je voulais quelque chose de vraiment court ! J’ai donc fait des HotPants avec des vestes et j’ai découpé ces courtepointes vintage des années 20 et 30 qui étaient des œuvres d’art spectaculaires. Ils étaient uniques en leur genre. Kamali a parlé des larges motifs matelassés et des silhouettes rétro de sa collection. « La juxtaposition de tout cela – c’est presque comme de la nourriture réconfortante, mais ce sont des vêtements de confort Americana, mais rien de ce que quelqu’un avait vu auparavant. Bien sûr, il semble fou d’appeler HotPants moderne maintenant, mais avec les vestes et les bottes jusqu’aux genoux, c’était si juste… Tout cela, ce sont des vêtements de confort Americana et le sentiment d’être en sécurité avec eux, ainsi que la gentillesse, le travail manuel et l’appréciation pour cela. dans les styles modernes, c’était mes débuts, c’est comme ça que je me suis fait un nom.

Pièces clés : Les styles les plus accrocheurs comportaient des patchwork numérisés, des imprimés floraux au crochet et à base de roses dans des silhouettes nouvelles et modernisées lavables d’archives et faciles de la tête aux pieds, c’est-à-dire: manteaux de sac de couchage, robes de signature, HotPants avec vestes assorties, cardigans sur des robes moulantes, etc. Des styles floraux en velours burnout (plus quelques autres imprimés divers vibrants, des styles à plusieurs niveaux et quelques hauts paysans brodés) ont également été ajoutés au mélange.

Les plats à emporter : L’interprétation moderne de Kamali de ses propres archives à travers des imprimés numérisés a particulièrement bien fonctionné sur les styles décontractés de la marque, tout comme le message de confort à travers des œuvres artisanales.