Norma Palafox a fait pleurer tout le monde à EXATLON pour sa mère

Dimanche soir a conclu la semaine 15 de la cinquième édition d’EXATLON, et bien que l’élimination de Karime Cabrera ait généré de la tristesse parmi les Bleus, après le duel qu’elle a dû vivre avec sa partenaire Mirna Alma, elle était l’un des membres de la Team Famosos, celle cela a fait pleurer tout le monde.

Profitant du fait que la soirée sportive a eu lieu le soir de la fête des mères, le programme a pris un moment pour partager un bel ensemble de photos des candidats à côté de leurs mères, et Norma Palafox, qui a perdu sa mère en septembre 2019, T’aide pas mais excite.

La Mexicaine a dédié de belles paroles à sa mère, qu’elle a décrite comme son petit ange au paradis, et qui, selon elle, était une grande femme, à qui elle doit tout ce qu’elle est aujourd’hui.

«D’une manière ou d’une autre, j’avais à mes côtés la meilleure femme du monde. Depuis que je commence chaque circuit, depuis que je suis ici, c’est toujours dans ma tête, depuis le réveil jusqu’à ce que je m’endorme. Il trouve toujours un moyen de dire «je suis là», ce qui me pousse à faire de mon mieux. Il est avec moi tous les jours », a déclaré la footballeuse mexicaine, les larmes aux yeux, faisant pleurer ses collègues membres du programme.

L’émotion de Norma Palafox s’est intensifiée et elle a déclaré: «Je l’ai déjà répété à plusieurs reprises, elle s’est déplacée dans mon être, dans mon cœur. C’est tout le temps. J’ai vraiment envie de dire tant de choses, mais ma gorge se ferme toujours. Pour moi, ma mère était tout. Tout le monde le sait et je me suis ouvert à vous tous ».

Le moment émouvant a fait pleurer les athlètes rouges et bleus, et certainement les téléspectateurs.

Norma a continué à dire à quel point sa mère était vitale dans sa vie.

«Ma mère a été la meilleure femme du monde, celle qui m’a appris à être comme je suis, celle qui m’a appris des valeurs, à mettre un désir dans la vie, à toujours vouloir aller de l’avant. Et pour elle, je suis là. L’une des raisons pour lesquelles je suis revenu ici, et je l’ai dit, c’est elle. C’est le moteur, et je viens pour tenir une promesse que nous avons faite », a déclaré Palafox.

L’athlète a profité de son moment pour honorer toutes ces mères qui, comme la sienne, ont été un exemple de lutte pour leurs enfants.

«Je veux profiter de ce moment, car je sais qu’il y a beaucoup de mères combattantes, de guerrières, qui ont traversé des situations différentes, et qui n’ont jamais abandonné, pour nous, pour chacun de leurs enfants. Et je suis sûr qu’ils sont, je l’ai toujours dit, les premiers à sauter sur la tête pour nous. Il est l’être humain le plus beau et le plus précieux que chacun de nous ait, car sans eux, sans ces mères, nous ne serions pas là », a conclu Norma Palafox.

