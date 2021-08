Norma Palafox a-t-elle déjà gagné à EXATLON ?

in

Il ne reste que quelques heures aux adeptes de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis pour assister au dernier moment où l’on saura qui seront les deux gagnants de l’émission de téléréalité Telemundo : un monsieur et une dame, et Norma Palafox , l’un des grands favoris, Il était honnête au sujet de la compétition.

La footballeuse de 22 ans, qui avait déjà été à EXATLON auparavant, et que beaucoup considèrent comme la carte la plus forte du programme pour remporter le trophée de champion, a ouvert son cœur et a révélé que quoi qu’il arrive dans les prochains jours, elle a déjà gagné à EXATLON.

Cela a été avoué par le Mexicain dans le programme, à côté du reste des finalistes qui sont “en vie” dans la compétition, et dans une vidéo que le compte officiel d’EXATLON États-Unis sur Instagram a partagé.

Palafox a déclaré ouvertement que participer à EXATLON est une victoire et une victoire à tous points de vue, et a souligné que son parcours à travers le spectacle a changé sa vie.

« C’est quelque chose qui vient nous changer. Avant, j’étais comme toujours le football, le football, et voir que je pouvais atteindre d’autres types de personnes, avec des rêves différents, et aussi pouvoir vérifier que cela peut être réalisé (c’est génial) », a commenté le Mexicain.

“On ici acquiert beaucoup d’expérience dans beaucoup de choses, mais aussi sortir, voir que les gens ne vous approchent que pour une photo, c’est la plus belle chose, vouloir vous saluer, savoir comment vous êtes en personne, je pense que c’en est une des grandes choses que nous retirons d’ici, et surtout de se faire dire ces mots que ‘j’ai toujours cru en toi’, ‘je t’ai toujours fait confiance’, ‘pour moi tu étais le meilleur’ ​​», a déclaré la jeune femme avec une grande Orgueil. “Je crois qu’il n’y a rien de mieux dans la vie que de recevoir quelque chose comme ça, de la part de personnes que vous n’avez pas vues dans votre vie.”

Et en partageant un conseil avec Ana Parra, Norma Palafox n’a pas hésité à affirmer que tout l’apprentissage et ce que l’on gagne en étant chez EXATLON seront des outils très utiles dans la vie de tous les jours.

“Le conseil que je peux donner à Ana est que sa vie va être totalement différente. De là, elle prend beaucoup de choses qu’elle a gagnées, j’en suis sûr », a déclaré l’athlète.

Et en se référant à tout ce que Norma Palafox a gagné dans EXATLON, le compte officiel de l’émission sur Instagram a commenté : « Norma nous raconte comment #ExatlonEEUU a changé sa vie. #PXP”.

L’athlète de l’ancienne équipe célèbre a laissé une phrase qui a touché une corde sensible dans les oreilles et le cœur de ses fans.

“Ce qui m’émeut le plus dans la vie, c’est d’inspirer les gens et de montrer que les rêves deviennent réalité”, a déclaré Palafox, qui, ayant réalisé ce principe de vie, a déjà beaucoup gagné.

Les messages d’affection et d’éloge pour Norma Palafox n’ont pas attendu et avant la vidéo des aveux de la jeune femme, toutes sortes de commentaires des fans d’EXATLON pleuvent.

“Palafox, tu es merveilleux et un excellent être humain”, a commenté un fan, qui s’est moqué du blues restant de la série. “Paire de serpents bleus, cobras, python, ils adorent mettre du poison parce que ça fait mal d’admettre que vous êtes l’un des meilleurs … ou votre bébé palante et ne vous souciez pas de ces serpents de mauvaise vie.”

Un autre adepte de Palafox a ajouté: “Gardez cette foi et espérez que vous aurez un bon cadeau 👏👏👏👏👏 Allez Palafox.”

