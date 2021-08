Norma Palafox avoue à sa mère décédée

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox

Norma Palafox profite des miels de la victoire, étant devenue la semaine dernière championne de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, où elle a remporté son trophée de la victoire et 200 000 dollars.

Au milieu du bonheur qu’une telle victoire a produit, l’athlète mexicaine a partagé de belles paroles, où elle a parlé de ce que c’était pour elle d’avoir été dans EXATLON, et a profité de l’occasion pour se rappeler que la raison pour laquelle elle est revenue à la compétition était une promesse qu’il avait faite à sa mère, décédée en septembre 2019, alors qu’elle participait à l’émission.

La star de la célèbre équipe a posté une lettre émouvante sur son Instagram, et, entre autres, il y a envoyé un message à sa mère céleste, qu’il a décrite comme son héroïne.

« MAMAN : Je ne peux pas changer le fait que vous n’êtes plus là avec moi physiquement, mais j’ai décidé de vivre la vie comme je sais que vous l’auriez souhaité. J’ai décidé d’y faire face avec tous les outils que vous m’avez donnés, sans peur, sans limites sans préjugés », a déclaré Palafox dans ses propos, où il a fait une belle confession à sa mère, révélant une promesse qu’il voulait lui faire.

«Je promets de continuer à vous célébrer avec mes actions et avec chaque défi que je relève à partir de maintenant. J’espère que tu es fier de moi aujourd’hui demain et toujours.

JE T’AIME MÈRE! UNIS PAR LE COEUR JUSQU’À L’ÉTERNITÉ, HUG JUSQU’AU CIEL ♥️👼🏼 », a ajouté le footballeur.

La Mexicaine de 22 ans a admis qu’EXATLON pour elle n’était pas seulement une opportunité de faire flotter ses capacités physiques et mentales, mais a également réitéré qu’il s’agissait d’une dette qu’elle avait envers sa mère.

« Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine », a déclaré l’athlète.

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis », a conclu la championne.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires