Norma Palafox d’EXATLON a un bébé ?

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox a été sacrée championne d’EXATLON

Après une soirée spéciale, au cours de laquelle il y a eu beaucoup de moments d’émotion, de larmes, de tendresse et surtout beaucoup de fête, hier soir Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont confirmé leur favoritisme et ont été sacrés champions de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis.

Le footballeur mexicain et le boxeur portoricain sont entrés dans l’histoire en soulevant les trophées qui les accréditent comme les guerriers victorieux de l’émission de téléréalité Telemundo, laissant Kelvin Noé « el Vaquero » Renteria et Nathalia Sánchez avec le désir de gagner.

Et après avoir réussi leur exploit, les champions EXATLON, qui appartenaient tous les deux à l’équipe Rouge des Célèbres, et qui sont repartis de la compétition avec 200 mille dollars, chacun sur leurs comptes bancaires, ont volé toute l’attention des fans de la spectacle.

Et montrant l’énorme bonheur que le triomphe a produit, ainsi que la belle relation qu’ils ont consolidée entre eux depuis le début du concours, une photographie de Jeyvier et Norma, pleine de tendresse et de grâce, roule sur les réseaux sociaux.

Dans la belle image, où les champions ont fait ressortir ce côté d’enfants enjoués qu’ils ont tous les deux, on voit Palafox portant le boxeur portoricain dans ses bras, comme s’il était un bébé.

La belle photographie révèle aussi l’énorme joie des deux athlètes, qui ont posé pour l’objectif avec un immense sourire, après avoir goûté aux miels de la victoire.

Norma Palafox, d’ailleurs, a confirmé avec cette image qu’elle est une femme très forte, qui sans aucune difficulté a pu tenir son “bébé” Jeyvier.

Le compte officiel d’EXATLON États-Unis sur Instagram a fait écho à la photo désormais célèbre, la publiant sur son réseau avec une phrase résumant ce que les deux athlètes ont fait.

“Ils se sont battus, ils ont tout donné, ils ont réussi… Ils nous ont juste bluffés !”, a déclaré l’émission, sur son compte Instagram. « Félicitations, @normapalafox_ et @jeyviercintron, champions de la 5ème saison de #ExatlonEEUU ! #PXP”.

Les commentaires des fans de Jeyvier et Norma, qui les ont soutenus en tout temps, n’ont pas tardé à sortir, et en plus d’exprimer la grâce que produisait la belle photo de Norma et de son “bébé”, ils ont fait l’éloge des champions.

« Ils se sont battus, ils ont tout donné, ils y sont parvenus… Ils nous ont juste bluffés ! », « Félicitations, @normapalafox_ et @jeyviercintron, champions de la 5ème saison de #ExatlonEEUU ! », « Ils ont tout donné !! Félicitations championnes !! Une longue route cette saison et une expérience unique ! », « Félicitations !!! 👏👏 ️ championsssss » et « La meilleure saison définitivement 😍❤️ Merci beaucoup EXATLON POUR UN SI BON PROGRAMME 😍😍 ET MERCI À TOUS LES ATHLÈTES QUI ONT TOUT DONNÉ 🙌👏👏 », étaient certains des messages qui ont rempli le filet.

EXATLON a également ajouté sur son Instagram : « Norma Palafox a tenu sa promesse envers sa mère et est devenue championne d’Exatlón États-Unis, cinquième saison. Jeyvier Citrón, qui n’était pas un vétéran de la compétition, a tout donné et a réalisé son dernier « knock-out », devenant le champion d’Exatlón USA ».

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires