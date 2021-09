Norma Palafox en bikini | NowMyism.com

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox remporte la cinquième saison d’Exatlon États-Unis

Norma Palafox a montré lors de son passage à travers la cinquième saison d’EXATLON États-Unis qu’elle est une athlète de luxe, dans tous les sens du terme. Au-delà des dons qu’elle a montrés dans chaque circuit et dans les duels auxquels elle a été confrontée, sa griffe et son sens de la motivation de ses coéquipières, qu’elles soient ou non ses rivales, ont fait voler la Mexicaine de 22 ans aux adeptes de la télé réalité.

Et cette fois, une semaine après la fin de la compétition, dont elle sortait gagnante, la footballeuse a laissé tout le monde bouche bée, après avoir partagé une photo en bikini sur ses réseaux sociaux, avec laquelle elle se vantait de son anatomie. .

La championne EXATLON a posté une image sur son Instagram, dans laquelle elle posait vêtue d’un bikini jaune, qu’elle n’accompagnait qu’avec des lunettes de soleil et sa 100% beauté.

La photo, qui en quelques heures a été volée plus de 300 000 “j’aime”, était accompagnée d’un message codé, qui semblait très suggestif, mais ne mentionnait pas à qui elle était adressée.

“Tu as accéléré mes sens💛🤞🏼🎶”, était la petite phrase que Norma Palafox a citée lors du partage de sa photographie enflammée, qui a immédiatement déclenché une avalanche de commentaires parmi ses followers.

“Déesse”, “Belle”, “perfection totale”, “uuuuuuuaaaauuuu quelle BELLE BEAUTÉ”, “J’espère que vous continuerez à passer une bonne journée et que vous en profiterez pleinement” et “😮😮 avec tout le respect que je vous dois, vous êtes simplement spectaculaire”, sont quelques-unes des phrases que Palafox a motivées avec sa photographie, digne d’un catalogue de magazine.

La pluie d’éloges pour l’athlète mexicaine a été rejointe par une de ses amies de la compétition, Dania Aguillon, qui n’a eu aucun mal à lancer sa fleur au champion EXATLON.

“J’aime tout chez toi “, a commenté le sprinter.

Après être passée par EXATLON, Norma Palafox a profité de ses réseaux sociaux pour envoyer un beau message de gratitude et avec un sens du devoir accompli, qui a fait très bonne impression sur ses milliers de followers.

“Par où commencer? .. Je ferme un cycle de ma vie avec une mer de sentiments mitigés. Nous avons terminé la compétition la plus féroce de la planète 🤩 @exatlonestadosunidos et je me sens tellement chanceux de boucler un cycle, ayant atteint l’objectif ♥ ️🏆. Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûtent cher, sont ceux qui vous font le plus grandir », a déclaré le Mexicain.

«Pour être honnête, je partage que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine », a ajouté Palafox.

L’athlète a poursuivi :

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis (…) Peu d’entre nous ont la chance avoir une expérience comme elle est là et bien qu’elle comporte de nombreux défis, elle est également accompagnée de personnes qui viennent RESTER dans votre vie, du fond du cœur merci FAMILLE EXATLON ».

