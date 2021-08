Norma Palafox : En crise pour la finale d’EXATLON ?

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox fait des aveux sur EXATLON

Ya sólo quedan horas para conocer al ganador y la ganadora del reality deportivo más exitoso de la televisión en español, Exatlon Estados Unidos, que en su quinta temporada ha estado cargado de emociones, circuitos increíbles y momentos que harán de la presente entrega una para recordar pour toujours.

Mais avec le dernier jour tant attendu où nous connaîtrons le gagnant et le gagnant qu’ils recevront non seulement le trophée tant convoité, mais aussi 200 000,00 en espèces et la satisfaction d’être le premier couple d’hommes et de femmes gagnants dans la même saison de la soi-disant “concurrence la plus féroce au monde. planète”.

Exatlon USA 5 : Chargé d’émotions !

Si on pensait que la quatrième édition d’Exatlon États-Unis avait été inédite, c’est parce qu’on n’approchait toujours pas de l’édition en cours, où, pour être honnête, tout s’est passé. Depuis un nouveau présentateur officiel, avec Frederik Oldenburg aux commandes, il y a eu différents défis, plus d’athlètes que jamais, une liste interminable de guerriers blessés et nous n’avons pas encore atteint ceux qui ont été expulsés et sanctionnés pour “avoir enfreint les règles” de la compétition, selon aux informations officielles de Telemundo.

C’est pourquoi l’émotion est encore plus forte, car beaucoup de choses ont été vécues dans les sables de la République dominicaine, mais nous sommes proches du dernier jour, et les derniers guerriers connaissent toute cette adrénaline, digne de rencontrer le vainqueur de la féroce télévision bataille.

Norma Palafox : En crise pour la grande finale ?

Atteindre ce point après plus de six mois de compétition extrême n’est pas une tâche facile et maintenant, plus que jamais, les émotions jouent un rôle déterminant chez les athlètes qui continuent de se battre jusqu’au bout. C’est le cas de la membre du Team Famosos Norma Palafox, qui, selon des portails spécialisés, serait confrontée à une “crise émotionnelle” complexe dans les derniers jours de compétition.

Ne manquez pas cette vidéo de dernière minute gracieuseté de Movies MV, avec plus d’informations sur ce que nous verrons en demi-finale le dimanche 22 août et plus tard dans la dernière nuit du lundi 23.

Jouer

DERNIÈRE MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, NORMA ABANDON, ANDONI LAISSE GAGNER, BLESSURE DE DERNIÈRE MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, NORMA ABANDON, ANDONI LAISSE GAGNER, ANA BLESSURE2021-08-21T15 : 10 : 02Z

Dans la vidéo, la voix narratrice assure que “Norma Palafox se rend ou est affligée par quelque chose qui est encore inconnu de tout le monde”, avec une image de la footballeuse posant sa tête sur ses bras avec un visage visiblement affecté.

Tout cela est déduit par le portail Movies Mv, en tenant compte de la vidéo d’aperçu de ce que nous apprécierons le dimanche 22 août, où nous verrons les 6 derniers s’affronter pour la dernière fois.

Mais ils soulignent également que Norma Palafox peut être clairement vue semblant vaincue et pleurant de manière incontrôlable, à tel point que tous ses coéquipiers courent pour la consoler. Andoni García, Jeyvier Cintrón et même Nathalia Sánchez peuvent être vus les larmes aux yeux.

L’animateur du portail assure que la situation difficile n’est pas due à une blessure, mais il se peut que toutes les émotions que Palafox ait vécues tout au long de son histoire avec Exatlon États-Unis lui jouent un tour.

Vas-y, Palafox !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires