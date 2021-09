Norma Palafox et Jeyvier Cintrón sont-ils en couple ?

in

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox et Jeyvier Cintrón

Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont franchi la grande porte à l’issue de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, après avoir remporté la compétition respectivement chez les hommes et les femmes.

Entre les deux athlètes, il y a une chimie énorme et beaucoup d’affection, comme ils l’ont tous deux montré tout au long de la compétition, leur proximité et leurs commentaires d’éloges mutuels entre eux et même leurs similitudes entre eux, ont fait dire aux fans des Reds que les deux ont fière allure. ensemble.

Sur les réseaux sociaux, où les photos du Mexicain et du Portoricain ont essaimé ensemble, pleines de bonheur, et s’amusant, comme celle récemment publiée par le compte Instagram officiel d’EXATLON États-Unis, où Norma tenait son amie dans ses bras , ont incité de nombreux fans à assurer que “les deux forment un beau couple”.

D’autres se sont montrés plus audacieux et disent qu’entre le footballeur et le boxeur il y a des étincelles de Cupidon et affirment même que les deux vivraient une belle romance en dehors d’EXATLON.

“Comme ils sont mignons tous les deux”, “ils sont si beaux ensemble”, “pourraient-ils être en couple ?”, “Ils feraient le plus beau couple du monde”, sont quelques réflexions que Norma et Jeyvier ont suscitées parmi les fans, comme s’il s’agissait d’un feuilleton, quand les protagonistes s’aiment à l’écran, ils crient à l’amour pour les gouverner et dans la vraie vie ils vivront un amour de film.

Mais ce sont les récentes photos partagées par Jeyvier en sous-vêtements qui ont ajouté plus de sauce à la mitote, car après avoir fait fureur dans les réseaux avec ses images en caleçon, Palafox a sauté pour “le gronder” et lui a demandé dans un message de se couvrir, ce qui fit penser à plus d’un qu’elle était jalouse de voir que la portoricaine s’exhibait dans peu de vêtements.

Le commentaire de Norma était en fait le produit de son énorme sens de l’humour et de sa grâce, mais elle n’était pas jalouse, comme l’ont défendu d’autres fans plus mesurés des champions EXATLON, qui ont exprimé ne pas croire qu’il existe une relation amoureuse entre les deux.

“Oh, s’il vous plaît, ce sont des amis et des compagnons du temps rouge”, a commenté un fidèle adepte des athlètes. “Ils ont le droit d’avoir le partenaire qu’ils veulent et non celui que les autres veulent”, a déclaré un autre, assurant qu’il est clair qu’il n’y a aucune romance en vue entre les deux rouges.

« Ils se complètent tous les deux, ce sont de bons athlètes et ils se sont battus pour atteindre leurs objectifs. Jeivier, un personnage joyeux, a toujours montré sa “cinquième” vitesse, surtout à la fin, quand il avait des jours de compétition seul et toujours avec du courage et le désir de réussir “, a déclaré un autre fan qui ne croit pas qu’il y ait quoi que ce soit entre eux au-delà. une belle amitié.

Mais, sont-ils en couple ou pas ?Le désir de nombreux fans romantiques passera-t-il de la fiction à la réalité ? Eh bien, la vérité est que ce que nous savons, c’est qu’entre Palafox et Jeyvier il y a une très bonne et solide relation d’amis, et beaucoup de camaraderie, mais pour l’instant Cupido n’a pas fait son truc entre eux, mais comme dans le meilleur savon opéras, seul le temps dira si un nouveau chapitre s’écrit au-delà de leur amitié.

