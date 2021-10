Norma Palafox et Jeyvier sont amoureux d’Ana Parra

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox et Jeyvier sont-ils amoureux d’Ana Parra ?

Malgré la rivalité que les athlètes de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis avaient dans le spectacle au niveau sportif, parmi plusieurs d’entre eux, des liens d’affection et de respect très forts se sont créés, développant des amitiés qui durent en dehors du domaine de la compétition.

Cette fois, Jeyvier Cintrón et Norma Palafox l’ont laissé voir, qui ont réagi avec beaucoup d’amour à une publication de leur partenaire de téléréalité, Ana Parra, où la Colombienne porte des gants de boxe et est prête à se battre.

« Allons-y! 💪🏻 #workouttime #fitnessmotivation », était le commentaire avec lequel l’ingénieur civil accompagnait sa publication, auquel le boxeur et le footballeur ont répondu avec des cœurs d’amoureux et beaucoup d’admiration pour leur ami.

« 🙌🏻👀🤩❤️✨ » était l’emoji partagé par le Portoricain pour le Colombien, tandis que Palafox n’a répondu qu’avec des emojis d’amour avec « 😍😍😍 ».

Et il semble que les partisans d’Ana Parra aient partagé le sentiment de Jeyvier et Palafox de tomber amoureux d’Ana, car la plupart ont répondu à la publication avec des cœurs et « 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ».

Il y avait beaucoup de rumeurs sur de prétendues frictions entre le Colombien et le Mexicain pendant leur temps dans la compétition, car ils étaient les participants les plus forts, mais tous deux ont nié qu’ils s’entendaient, et au contraire ils ont prétendu avoir une belle amitié.

Bien que Palafox soit plus jeune qu’Ana Parra, la star de l’équipe bleue a manifesté dans un « live » après sa blessure en demi-finale d’EXATLON, qu’il avait non seulement de beaux sentiments envers le footballeur, mais qu’il avait également déclaré qu’à plus d’une occasion, le La mexicaine est celle qui l’a motivée à ne pas s’évanouir et a fait preuve de beaucoup de maturité.

« Palafox d’avoir été ma rivale, mon adversaire, elle m’a soulevé de nombreuses fois. Quand j’étais très déprimé, quand j’ai voulu jeter l’éponge et dire : ‘Je vais abandonner’, elle s’est approchée de moi et m’a dit : ‘Non, allez, vas-y, vas-y », a déclaré le Colombien, avec une reconnaissance évidente envers son rival.

Ana Parra a mentionné qu’elle avait même été vue avec Palafox, comme la plupart des téléspectateurs, se battant pour le trophée de champion de l’émission Telemundo.

« Elle m’a dit : ‘Tu es très bonne. Tu mérites d’être en finale.’ Et ça m’a beaucoup aidé. Ce sont les relations qui se développent à Exatlon », a déclaré l’ancien athlète.

Actuellement, Ana Parra se consacre à la promotion de sa ligne de maillots de bain.

