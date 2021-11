Norma Palafox fait une plainte importante : de quoi s’agit-il ?

Exatlon USA / Instagram Norma Palafox a eu un anniversaire très peu l’a félicitée

L’un des plus grands avantages de gagner une compétition comme Exatlon United States, n’est pas seulement que l’athlète gagnant se voit remettre un trophée convoité et un prix en espèces attrayant, sans parler de l’expérience mémorable de faire partie de la soi-disant « compétition planète plus féroce » où chaque guerrier se teste dans des conditions vraiment extrêmes.

Bien sûr, quelque chose de vraiment significatif est aussi que les guerriers participant à cette compétition, petit à petit, trouvent leur voix, celle qui les amène à parler de problèmes inconfortables, et parfois à établir des plaintes énergiques, et c’est le cas de Norma Palafox. .

L’un des visages les plus connus et les plus appréciés d’Exatlon États-Unis est Norma Palafox. Le footballeur mexicain a participé à deux éditions d’Exatlon, remportant le trophée de la cinquième saison et marquant l’histoire en tant que premier champion de la réalité sportive, avec Jeyvier Cintrón, lors de la cinquième saison.

Lors de sa première participation, Norma a vécu un moment de douleur indescriptible quand, alors qu’elle était en compétition, elle a appris le décès de sa mère, elle a donc dû quitter les arènes quelques jours, pour éventuellement revenir et se positionner parmi les finalistes.

Mais c’est au cours de la cinquième saison, lorsque Norma est revenue pour un match revanche et pour tenir la promesse qu’elle avait faite à sa mère, que son rêve est devenu réalité et qu’elle est devenue la gagnante d’Exatlon United States, recevant toute la renommée et l’exposition que cela implique. .

Retour au beau jeu, avec une plainte importante incluse

Une fois sortie des sables féroces d’Exatlon aux États-Unis, Norma Palafox est revenue à son premier amour, le football, en reprenant les terrains avec Chivas, mais pas avant d’élever la voix et de critiquer le harcèlement verbal qu’elle subissait à chaque fois qu’elle entrait dans les tribunaux. « J’en ai marre et j’ai mal », a déclaré Norma.

« C’est inconfortable d’arriver à un point où vous ne pouvez même pas mettre de protège-tibias parce qu’ils font d’autres types de gestes », a déclaré Palafox dans une interview compilée par Olé.

« Je sais ce que je fais. Je vais être clair là-dessus, c’est mon physique, c’est mon corps, je ne vais pas le changer, je ne vais rien faire, je ne vais pas porter de short super large, je ne ne me sens pas à l’aise. Je le fais parce que je me sens à l’aise, pas à cause d’autres genres de choses », a-t-elle déclaré.

Mais c’est que le harcèlement ne se limite pas aux cris où se présente l’équipe de la norme. Aussi dans les réseaux sociaux, où Norma ne peut pas sortir sur le terrain car des centaines de photos envahissent déjà des profils où ses attributs physiques ressortent.

« Nous ne sommes pas un objet, nous ne sommes pas seulement un corps, nous avons aussi des sentiments, nous pensons aussi et nous sommes aussi des êtres humains. Je demande seulement de tout mon cœur que vous respectiez », a déclaré Norma, lançant un appel sincère à respecter les footballeurs alors qu’ils sont en pleine exécution de leurs fonctions.

