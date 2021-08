Norma Palafox ou Ana Parra gagneront Exatlon ?

Telemundo Norma Palafox ou Ana Parra remporteront-elles la cinquième saison d’EXATLON États-Unis ?

Les dernières heures de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont d’une crise cardiaque. Et alors que le temps presse pour savoir qui sera couronné champion de l’émission de téléréalité de Telemundo, ce n’est un secret pour personne que l’équipe Famosos, Norma Palafox a l’admiration de nombreux téléspectateurs, qui ont pratiquement fait leurs paris, fermement convaincu que le footballeur mexicain sera le champion, du côté des femmes.

Et après avoir su ce dimanche que l’athlète a remporté le pass pour aller directement en finale demain, un mérite que Kelvin a également obtenu, l’émotion chez les Palafox-fans ne cesse de monter, au point que plus d’un pense que tout C’est écrit pour que le Mexicain lève la coupe du triomphe.

Et c’est qu’il y a même des adeptes d’EXATLON qui pensent que la destination a déjà sauvé pour Palafox le premier prix, et même une photo partagée par l’athlète sur son Instagram, dans laquelle le Mexicain porte une médaille de sauf-conduit, à côté de Jeyvier, Avec également une médaille, il fait voir aux fans des Reds l’image comme un instantané prémonitoire de ce que pourrait montrer la finale de l’émission ce lundi 23 août.

La photo, partagée il y a deux semaines sur l’Instagram de Palafox, montre les deux athlètes Famosos souriants alors qu’ils montrent leurs médailles, ce qui a depuis incité les fans des deux athlètes à souligner que ce sera le duo gagnant.

“Pas à pas, réalisation par réalisation, chaque jour plus proche de la finale 🤩🔴 #TeamNorma #TeamPalafox #TeamFamosos #ExatlonEEUU”, était la phrase qui accompagnait la publication, à laquelle les followers ont réagi avec une grande émotion.

“Normapalafox jeyvier suivez comment ils vont droit à la victoire bénédictions ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪👍👍👍👍”, “100% futurs champions … félicitations au bon moment … vous le méritez . .. 🙏💪😠👍🎉🎉 🎉🎉🎉 ”, et“ mes favoris 😍 ❤️❤️🙌🔥👏😍 qu’il n’y ait aucun doute 🥰👌💯 💯🥰 on va avec tout 😇🙏🎶😉🙈 ”, étaient quelques-uns des commentaires reçu par la soi-disant « photo prémonitoire » de Palafox.

«Excellents athlètes, que Dieu vous bénisse et prenne soin de votre santé, 🙏 ♥ ️🙏. ⚽️🥅🥊🥊 ♥ ️💯 ♥ ️💯 ♥ ️ »,« Allons Norma et Jeyvier en finale. Les deux sont des guerriers. Vous pouvez Norm pour gagner Exatlon et JeyVier avec tout pour être Champion “et” Deux grands compétiteurs avec beaucoup de griffes et envie de réussir dans la vie et avec beaucoup de charisme que l’on apprécie chaque circuit au maximum. Bonne chance, santé et bénédictions à vous deux. 🔥🔥👏👏👏👏 », ont commenté d’autres fans fidèles de Norma Palafox et Jeyvier.

Pour savoir si l’image susmentionnée a servi ou non de pré-émotion à la finale, il faudra attendre les résultats lundi, quand on saura également si la prédiction a échoué et Ana Parra, une autre des grandes favorites, pourrait briller.

Les deux lauréats EXATLON, en plus de remporter les trophées d’or et d’argent, empocheront chacun un prix en espèces de 200 000 $, et bien sûr, la reconnaissance qui vient d’avoir réalisé un tel exploit, après la compétition qui a duré 30 semaines. , et que pour beaucoup, cela semblait une année éternelle, pour tout ce qu’elle contenait cette fois.

