Norma Palafox parle d’EXATLON

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis est déjà dans la dernière ligne droite, et bien que tout puisse arriver, surtout en voyant tout ce qui s’est passé cette fois dans l’émission de téléréalité Telemundo, sans aucun doute Norma Palafox est l’une des athlètes préférées pour monter avec le triomphe .

Et au fur et à mesure que la compétition progressait, la footballeuse mexicaine s’est entretenue avec Chelly Cantú, au cours de laquelle elle a ouvert son cœur et a révélé l’origine et la base de cette force qu’elle a en tant que femme et en tant que compétitrice.

Chelly Cantú a transmis à la star de l’équipe des Reds une question envoyée par l’un des partisans de la candidate, qui était impatient de savoir comment Palafox fait pour être si courageux et pour obtenir cette griffe qui l’a caractérisée.

Norma Palafox a répondu avec une grande sincérité à la question de son fan et a assuré que sa mère, décédée en 2019, a été fondamentale dans sa façon d’être et de faire face aux défis de la vie, quelque chose qui a profondément touché ses fans, qui lui ont dit votre admiration.

«Je pense que cette question que je me pose tous les jours. Je pense que j’avais une mère, une enseignante très, très professionnelle pour moi dans ce genre de moments pour moi. Elle m’a appris à être cette femme forte, à toujours me battre pour ce que je voulais. Donc, je pense que j’ai eu cette base là », a commenté l’athlète d’EXATLON.

«Je l’ai toujours vue comme super forte dans tous les aspects. Elle a perdu des membres de sa famille, elle a eu des moments très difficiles et je l’ai toujours vue se lever. Et que j’essaie de toujours appliquer dans la vie. Il m’a dit très clairement que c’est ça la vie, surmonter les défis, surmonter les moments difficiles, et qu’à partir de là, on a le meilleur de nous, de chaque personne, et j’ai essayé de suivre cet exemple », a ajouté Norma Palafox, en soulignant les conseils de votre maman.

La concurrente de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète» a également expliqué ce que cela signifie pour elle d’être dans EXATLON et a expliqué comment elle relève les défis que l’émission lui impose.

«Je l’ai porté (cet exemple de sa mère), je l’ai porté jour après jour dans ma vie. Exatlon a été l’un d’entre eux, j’ai eu un très gros challenge d’être ici, d’être seul… J’ai eu des moments difficiles, mais c’est pour ça que je suis venu, pour me challenger, pour montrer que ça peut se faire en toute circonstance”, a déclaré la jeune femme, qui Il a profité du moment avec Chelly Cantú, qui est resté sur le compte Instagram d’EXATLON, avec la vidéo que vous pouvez voir ici, pour être une voix d’encouragement à ses fans.

