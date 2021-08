Norma Palafox revient sur son histoire à EXATLON

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox remporte la cinquième saison d’Exatlon États-Unis

Lundi prochain marque la première semaine de la finale de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, et avec l’excitation du triomphe, plus contrôlée, et faisant une compilation de ce qu’était son passage à travers la compétition Telemundo, Norma Palafox a ouvert son cœur et a été honnête sur ce que cela signifiait pour elle d’être sortie victorieuse de la série.

L’athlète de 22 ans était reconnaissante envers la vie de lui avoir donné l’opportunité de participer au programme, qui, selon elle, faisait partie d’un cycle de sa vie, qui s’est terminé par un triomphe et de nombreuses expériences enrichissantes.

“Par où commencer? .. Je ferme un cycle de ma vie avec une mer de sentiments mitigés. Nous avons terminé la compétition la plus féroce de la planète 🤩 @exatlonestadosunidos et je me sens tellement chanceuse de fermer un cycle, d’avoir atteint l’objectif ♥ ️🏆 », a commenté Norma Palafox sur son compte Instagram, où elle a partagé un dessin animé qui a reçu de nombreux compliments et où elle a avoué qu’être dans la série était difficile, mais cela en valait la peine et elle ne regrette pas d’avoir participé.

« Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine », a déclaré la jeune femme, se souvenant d’une promesse qu’elle avait faite à sa défunte mère de revenir à EXATLON et de gagner.

La footballeuse mexicaine a révélé que bien qu’elle ait toujours eu l’image d’une femme forte, il y avait des moments où l’idée de ne pas continuer lui arrivait et elle était mentalement affectée.

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis », a déclaré la championne EXATLON.

La jeune femme a conclu son message sur Instagram, remerciant ses fans pour le soutien qu’ils lui ont témoigné à chaque instant.

«J’essayais également de me nourrir de cette énergie de vous tous que je savais me soutenir de l’extérieur. Ils étaient dans ma tête à tout moment, ils m’ont aidé à me dépasser et à me surpasser et pour cela je dis MERCI😍 », a déclaré l’athlète mexicaine. “Je tiens aussi à remercier mes COMPAGNONS d’exatlon de m’avoir supporté 🙈, toute la production, d’avoir partagé avec moi cette aventure qui a changé ma vie.”

La footballeuse a également souligné les bonnes relations et amitiés que le concours lui a laissées.

“Peu d’entre nous ont la chance de vivre une expérience comme celle-ci et bien qu’elle comporte de nombreux défis, elle est également accompagnée de personnes qui viennent RESTER dans votre vie, merci du fond du cœur, FAMILIA EXATLON”, a déclaré la lauréate de l’émission de téléréalité Telemundo.

“À ma famille, mes amis proches et mon équipe de travail, merci de m’avoir toujours aidé dans ce long processus”, a prévenu l’athlète.

