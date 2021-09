Norma Palafox sera-t-elle dans une autre compétition après Exatlon ?

EXATLON États-Unis / Instagram Norma Palafox a été championne de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis

Norma Palafox a conquis le cœur des fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, d’où elle est sortie avec style en tant que championne, et montrant que son truc c’est le sport, la Mexicaine a annoncé qu’elle avait déjà sauté sur le ring à nouveau.

L’athlète de 22 ans, qui a fait une brillante carrière dans le monde du football féminin au Mexique, a annoncé qu’elle revenait à la compétition, portant cette fois le maillot de Pachuca, l’équipe dont elle fait partie de l’Aztec Women’s Ligue.

Cela a été révélé par Norma Palafox, via son compte Instagram, où elle a d’abord publié une photo, dans laquelle elle est apparue montrant ses nouvelles chaussures de tennis, et rapportant qu’après EXATLON, elle s’entraînait déjà avec son équipe sur les courts.

« Heureux d’être de retour sur le terrain avec mon nouveau XSpeedflows 😍🤩. Lequel préférez-vous ☺️ ou 🤨 ? @adidasmx #creandoconadidas #Xspeedflow #adidasfootball », était le commentaire avec lequel Palafox a accompagné sa publication Instagram.

Ensuite, la gagnante d’EXATLON, qui a remporté 200 000 dollars en prix, a posté une autre série de photos sur son Instagram, portant l’uniforme d’entraînement de son équipe.

“Nous sommes ‘de retour 🙌🏼🤩🔜⚽️”, a déclaré la footballeuse, montrant dans les images qu’elle est déjà impliquée corps et âme avec son rôle de footballeuse et avec le triomphe entre sourcil et sourcil.

Les images du retour de Palafox dans le monde du football ont tellement ravi ses fans que ses deux publications ont atteint près d’un demi-million de “j’aime” en quelques heures et une mer de messages, pleins d’éloges et de bons voeux de la part des fans fidèles de l’athlète.

Après son triomphe à EXATLON, l’athlète mexicaine, qui jouait avec l’équipe Famosos jusqu’à la dernière semaine, a partagé un message sincère avec ses fans, où elle a non seulement ouvert son cœur sur ce qu’était sa vie dans la compétition, mais où il se souvient aussi de sa mère décédée, à qui il a tenu la promesse de réussir le concours.

“Par où commencer? .. Je ferme un cycle de ma vie avec une mer de sentiments mitigés. Nous avons terminé la compétition la plus féroce de la planète 🤩 @exatlonestadosunidos et je me sens tellement chanceux de boucler un cycle, ayant atteint l’objectif ♥ ️🏆 », a déclaré Palafox. « Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse dans ma tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine.”

Norma Palafox a ajouté :

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis ».

