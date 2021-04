Normalement, je n’écris pas sur Brian Stelter, mais cela justifie une exception – RedState ⋆ .

Brian Stelter de CNN est tout à fait le personnage, et je ne veux pas dire qu’il est vraiment intéressant. C’est plutôt une figure parodique qui incarne toutes les absurdités du parti pris médiatique de gauche en un seul corps plus grand que la normale.

Depuis environ un an, j’ai observé une règle non écrite et auto-imposée de ne pas vraiment écrire sur l’animateur de CNN (non, il n’est pas journaliste par définition objective). Mais parfois, il fait quelque chose de tellement ridicule que cela mérite une exception. Aujourd’hui c’était une de ces journées.

Avec Hunter Biden, le fils corrompu et accro au crack de Joe Biden, publiant ses mémoires, je m’attendais à des réactions stupides de la part de réseaux comme CNN. Je ne suis pas sûr que je m’y attendais.

Mec est littéralement en train de se faufiler sur un livre d’un toxicomane corrompu. https://t.co/yqpEQXJKoW – Bonchie (@bonchieredstate) 4 avril 2021

Oui, c’est un homme adulte qualifiant un livre ostensiblement écrit par Hunter Biden de «stupéfiant» comme s’il s’agissait de quelque chose de plus qu’une autre griffe de la famille Biden. Stelter s’évanouit sur le voyage «extraordinaire» de Hunter, de corruptocrate craquelé à – attendez, laissez-moi vérifier mes notes – corruptocrate craquelé? Vraiment, le manque de croissance témoigne de la volonté humaine.

Stelter décrit ensuite la mauvaise presse que Hunter a reçue, ce qui est vrai et mérité, comme une couverture «tabloïd». Et bien sûr, ce grand méchant Fox News s’en prend toujours au fils du président. Je veux dire, ce n’est pas comme s’il avait été de mèche avec les communistes chinois, avait été expulsé de l’armée pour usage de drogue ou avait tenté d’abandonner une strip-teaseuse qu’il était tombée enceinte. Oh attendez, il a vraiment fait ces choses.

Mais la vraie histoire ici, racontée par Stelter, est que Hunter est une victime. Il est victime de la «droite», sans parler du fait que les rapports négatifs sur ses relations d’affaires et son ordinateur portable abandonné sont tout à fait vrais et vérifiés. CNN veut que vous sachiez que Hunter a changé. Heck, il a écrit un livre, et si vous écrivez un livre pour gagner quelques millions de dollars sur une avance, alors vraiment, une réforme doit avoir eu lieu.

Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, Hunter Biden est tout ce qu’il a toujours été. Aucune quantité de pression de la section des pommes de terre sur CNN ne changera cela.