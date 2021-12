Norman Lear lâche une bombe F pendant les moments d’ouverture

Norman Lear a peut-être marqué un peu plus l’histoire mardi soir au tout début de la troisième spéciale Live devant un public de studio. Au début de l’émission, il a été censuré, ce qui a incité Jimmy Kimmel à suggérer qu’il était peut-être la personne la plus âgée à avoir utilisé le mot f à la télévision. Les vedettes spéciales recréant des épisodes des émissions classiques de Lear Les faits de la vie et Diff’rent Strokes.

Lors de leur introduction, Kimmel a fait l’éloge de Lear, rappelant aux téléspectateurs à la maison sa vie et sa carrière incroyables. Il a souligné que Lear est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a rendu la date de la spéciale – l’anniversaire de l’attaque de Pearl Harbor – plus significative. Lear n’est « pas seulement l’un des grands producteurs de tous les temps, mais l’une des personnes formidables de tous les temps », a déclaré Kimmel.

Lear a 99 ans et fêtera son 100e anniversaire en juillet. « Quelle sagesse pouvez-vous partager avec nous de vos 99 ans sur cette planète Terre ? » Kimmel a demandé. « Deux petits mots auxquels nous ne pensons pas assez », a déclaré Lear. « Encore et après. Quand quelque chose est fini, c’est – tu as utilisé le mot donc je le ferai – c’est fini. Seulement tu ne l’as pas fait devant la caméra ! »

Même si c’était en direct, les censeurs d’ABC ont fait sonner la malédiction de Lear. « Je dirai que, jamais auparavant dans l’histoire de la télévision américaine, une personne de 99 ans n’a utilisé le mot f. Alors félicitations. Une autre plume à votre casquette. »

Kimmel et Lear ont ensuite présenté la première moitié de la spéciale, une recréation d’un épisode de The Facts of Life, le spin-off de Diff’rent Strokes diffusé à l’origine de 1979 à 1988. L’épisode qu’ils ont recréé était « Kids Can Be Cruel » de la saison 3. Ann Dowd, Gabrielle Union, Jennifer Aniston, Allison Tolman et Jon Stewart étaient les têtes d’affiche du casting, Will Arnett et Jason Bateman faisant tous deux des apparitions inopinées. L’émission spéciale sera disponible sur Hulu mercredi et sera rediffusée sur ABC le mercredi 22 décembre.

« Je sais que c’est un cliché de dire que c’est un travail d’amour, mais c’est vraiment ça pour nous tous », a déclaré Kimmel à Forbes à propos des spéciaux. « Personne dans cette distribution n’est payé près de ce qu’il serait payé pour faire quelque chose comme ça. Tout le monde le fait à cause de leur respect pour Norman et de leur admiration pour ce qu’il a fait et à quel point il est important pour l’histoire de la télévision et en tant que être humain aussi. »