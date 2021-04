Norman Norell sera célébré dans sa ville natale – WWD

Le défunt créateur de mode Norman Norell sera honoré mardi dans sa ville natale de Noblesville, Ind.

Un marqueur historique de l’état de l’Indiana sera installé, grâce à l’historien du comté de Hamilton, David Heighway, et aux fonctionnaires de Noblesville et du Bureau historique de l’Indiana.

Instrumental comme il l’était sur la scène de la mode de l’après-Seconde Guerre mondiale, le créateur, décédé en 1972, est célébré à titre posthume en partie pour rappeler l’importance de la diversité et de l’inclusion. Notant que les grands-parents de Norell étaient des immigrants juifs allemands et que Norell était un homme gay, Heighway a déclaré lundi: «Nous essayons de montrer que nous apprécions tous ceux qui font partie de notre participation communautaire, des gens comme Norman. Lui et sa famille avaient des liens très étroits avec la communauté. Nous voulons reconnaître ce fait. Nous espérons que tout le monde verra qu’il y a toutes sortes de personnes qui sont vraiment importantes. Il a eu un énorme succès à l’échelle nationale. Mais c’est incroyable de voir à quel point il a été oublié au cours des 50 dernières années.

Norell a été parmi les premiers à sortir des coulisses de la Septième Avenue et à mettre son propre nom sur une étiquette. Il a été l’un des premiers présidents et a joué un rôle dans la fondation du Conseil des créateurs de mode d’Amérique. Il n’a pas non plus hésité à parler de l’importance et de l’originalité des créateurs américains, alors que leurs homologues européens dominaient.

Avant de s’aventurer dans la mode, Norell a conçu des costumes chez Paramount Pictures à Astoria, New York. Norell a d’abord décroché son nom sur une étiquette en 1941, en s’associant avec Anthony Traina pour former la marque Traina-Norell. Plus tard, il créa Norman Norell Inc. en 1960. Le designer fut victime d’un accident vasculaire cérébral à la veille de l’ouverture d’une rétrospective au Metropolitan Museum of Art en 1972, et il mourut 10 jours plus tard.

La famille de Norell, les Levinson, s’installe à Noblesville en 1857 et ouvre un magasin de vêtements pour hommes. Ils ont déménagé à Indianapolis en 1907. Inspiré par les productions théâtrales là-bas, Norell a continué à étudier l’art et l’illustration de mode à New York et a commencé à travailler sur la Septième Avenue en 1924. Norell a dévoilé la robe chemise sous les restrictions de la Seconde Guerre mondiale, et plus tard habillé des créateurs de style comme Jackie Kennedy, Lauren Bacall et Judy Garland.

L’Indiana Historical Bureau, une division de la Bibliothèque d’État de l’Indiana, marque l’histoire de l’État depuis plus de 100 ans. Un programme public plus large sera organisé en l’honneur de Norell plus tard cette année une fois que les restrictions de sécurité du COVID-19 seront atténuées. Un immeuble d’appartements de cinq étages avec commerce de détail est en cours de construction sur le site de ce qui était la maison de ses grands-parents qui portera le nom de Levinson Building. Il y a plus d’un siècle, la famille a soutenu financièrement les écoles, les bibliothèques, les parcs et les organismes de bienfaisance de la région, a déclaré Heighway. «La grand-mère et le grand-père de Norman étaient des immigrants juifs allemands. Ils sont venus en Amérique et étaient tout simplement merveilleusement généreux. Toute la ville les adorait, mais ils ont été oubliés depuis – un peu comme Norman l’a été dans l’industrie de la mode. Nous sommes en train de faire connaître à nouveau ce nom en travaillant avec les descendants de la famille. Norman n’avait pas d’enfants, mais son frère en avait », a déclaré Heighway, ajoutant qu’un oncle avocat était un autre bienfaiteur et candidat au prix Nobel de la paix en 1929. Salmon Levinson a rédigé le pacte Kellogg-Briand en 1928, le premier traité qui a été conçu pour rendre la guerre illégale.