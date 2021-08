Norman Reedus pense que la suite de Death Stranding est en route

31 août 2021 – 10h57

La star de Death Stranding en 2019 Norman Reedus a déclaré qu’un suivi pourrait être en cours de développement.

Comme le rapporte AdoroCinema – partenaire d’IGN Brésil – l’acteur est apparu dans une table ronde pour The Walking Dead et a déclaré via un interprète qu’il pensait qu’une suite était en préparation. De plus, Reedus a déclaré que le projet était “en négociation en ce moment”, ce qui signifie probablement que le développeur Kojima Productions parle à des partenaires éditeurs potentiels.

Cela fait suite à des rumeurs persistantes selon lesquelles le studio serait en pourparlers avec Microsoft pour une sorte de projet. Plus récemment, il a été rapporté que Kojima Productions et Xbox ont signé une lettre d’intention concernant un accord d’édition.

Il est peu probable qu’il s’agisse d’une suite à Death Stranding, étant donné que Sony Interactive Entertainment semble posséder la propriété intellectuelle de cette franchise en particulier.

Même si ce n’était pas le cas, étant donné que l’original Death Stranding était une console exclusive à PlayStation 4 – et le fait que Sony Interactive Entertainment a soutenu Kojima Productions lors de sa création en 2015 – Microsoft aurait un suivi énorme. nouvelles si c’était ce qui est négocié. Bien sûr, nous ne savons pas avec certitude que c’est de cela que les deux sociétés discutent.

Death Stranding a été initialement lancé sur PS4 en novembre 2019 avant de venir sur PC en juillet 2020 via le bras de publication 505 Games de Digital Bros.

En juillet 2021, le titre s’était vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

