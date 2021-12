Norman Reedus pourrait être signé par Marvel pour jouer le nouveau Ghost Rider

Après le récent succès de Spider-Man, le Marvel Cinematic Universe a réussi à se consolider dans le cœur de tous ses fans, c’est pourquoi il continue de s’étendre vers des personnages inattendus. L’un d’eux est Ghost Rider, qui pourrait atteindre le grand écran dans les prochaines années, joué par rien de plus et rien de moins que Norman Reedus.

La rumeur est venue du célèbre Charles Murphy, qui a assuré que les dirigeants de Disney cherchaient quelqu’un pour jouer le « conducteur de l’enfer ». C’est ainsi que les fans ont commencé à suggérer des acteurs pour donner vie au prochain Ghost Rider, parmi lesquels Norman Reedus, connu pour avoir joué Daryl Dixon dans The Walking Dead. Ce qu’ils n’avaient jamais imaginé, c’est que l’acteur réagirait avec des likes à propos de la théorie supposée, il a immédiatement déclenché les alarmes donnant l’espoir aux fans de le voir comme le nouveau « Rider of Hell ».

Bien que Johnny Blaze soit le plus célèbre des Ghost Rider, il n’est pas le seul, il faut savoir qu’il existe 15 versions différentes, et toutes se situent à des moments différents. Les histoires sur le personnage emblématique sont nombreuses et il est très probable que Marvel Studios puisse le ramener.

Source : Cependant