Norman Reedus veut jouer ce personnage emblématique de Marvel

Norman Reedus veut rejoindre l’univers cinématographique Marvel et il a un personnage en tête. La star de Walking Dead est souvent au centre des castings de fans et des spéculations pour Ghost Rider, et Reedus, qui est un passionné de moto, est à bord. “La conversation de Ghost Rider a lieu depuis des années, et oui, dites-leur de m’y mettre”, a déclaré Reedus dans une interview exclusive avec ComicBook.com avant le panel Comic-Con de The Walking Dead samedi. “Je veux jouer à Ghost Rider.”

Reedus a également sauté sur l’idée de retrouver l’ancien partenaire de Walking Dead, Jon Bernthal, qui a joué dans l’adaptation Netflix de The Punisher, disant que la possibilité serait “si amusante… Ce serait génial. Donc, je ne sais pas, appelez quelqu’un, faites en sorte que cela se produise. Je veux le faire. ” Il a poursuivi en disant “Je veux un crâne de feu. Je veux que mon visage se transforme en un crâne de feu et qu’il mette une chaîne autour. Ce serait génial.”

Ghost Rider est Johnny Blaze, un motocycliste cascadeur qui fusionne avec le démon Zarathos pour devenir l’Esprit de vengeance, traquant les menaces surnaturelles de Marvel sur son cycle infernal. Nicholas Cage a joué le personnage dans Ghost Rider en 2007 et dans Ghost Rider: Spirit of Vengeance en 2011, mais beaucoup espèrent voir le personnage redémarré dans le MCU. “J’en ai 12 [motorcycles]. Je n’en choisirais qu’un”, a déclaré Reedus. “Je le ferai, oui.”

ComicBook.com souligne que Reedus ne serait guère le premier acteur de The Walking Dead (s’il obtient le poste) à se frayer un chemin dans le MCU, suivant les traces de Michael Rooker (Guardians of the Galaxy), Danai Gurira (Black Panther), Ross Marquand (Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame), Cailey Fleming (Loki) et Lauren Ridloff (Eternals).

The Walking Dead terminera une série de onze saisons en 2022, mais les fans ne resteront pas longtemps sans contenu zombie. Deux spin-offs ont été annoncés, dont l’un se concentrera sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride). “Je ne savais pas que l’émission phare se terminerait”, a déclaré Reedus à Entertainment Weekly. “Le tout était que nous décollions et que nous revenions nous enregistrer et que nous décollions. Je ne savais donc pas que cela allait arriver. Et pour être honnête, j’espérais que cela n’arriverait jamais parce que , vous savez, c’est le vaisseau-mère. J’ai peur de quitter le vaisseau-mère. C’est un nouveau terrain effrayant. Je veux dire, je suis excité pour le spin-off et je suis excité pour le type de spectacle que ce sera, mais je Je ne l’ai pas vu venir. Ce genre de chose est sorti de nulle part. “