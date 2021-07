Normani : Cardi B & Côté Sauvage

in

Jeudi soir à minuit, deux ans après le single “Motivation” de 2019, le chanteur-danseur a sorti “Wild Side”, une vidéo sensuelle mettant en scène Cardi B qui rapproche l’étoile filante de Fifth Harmony de la sensation pop. Présentant un échantillon du classique R&B standard d’Aaliyah “One in a Million”, “Wild Side” a été réalisé par Tanu Muino (qui a également dirigé “Up” de Cardi B) et chorégraphié par Sean Bankhead.

Le retour attendu de Normani inclut Cardi B pour une collaboration sensuelle appelée “Wild Side”. Ce vendredi 16 juillet, la pop star de 25 ans a sorti un clip captivant avec le morceau envoûtant, présentant le classique d’Aaliyah de 1996, “Un sur un million”, entend les deux s’échauffer avec une ode alléchante. , côtés sauvages :

“Nous ne pouvons pas continuer à en parler / Nous y pensons trop / Nous ne pouvons pas être prudents / Je veux devenir fou / Emmène-moi faire un tour, mec / Montre-moi ton côté sauvage, mec / Je sais ça fait un moment, mon garçon, je veux redevenir fou », chantonne Normani.

Quant à Bardi, il apparaît avec un couplet vers la fin du morceau, proposant des mesures qui correspondent à sa personnalité.

La vidéo amplifie les dettes du single envers le passé : des mouvements de danse inspirés de Rhythm Nation de Janet ; des images rappelant TLC, Blaque et Missy Elliot; et un clin d’œil direct à la pom-pom girl Golden Hollywood Debra Paget. Et sous tout le pastiche, il y a le charisme enivrant d’une artiste vedette, une trouvaille rare de nos jours, se prélassant dans l’ombre de ses ancêtres.

Dans la vidéo, le duo fait équipe avec Tatu Muino, le créateur du clip de Bardi pour “Up”, pour un monde de la mode chorégraphié. En particulier, le jeu de jambes de l’ex-Fifth Harmony brille de mille feux tout en mettant en valeur son talent en danse. “Je répétais déjà depuis environ trois semaines pour préparer la vidéo lorsque Cardi a entendu le disque pour la première fois”, a déclaré Normani dans un communiqué pour la collaboration. “Elle s’est vraiment présentée à moi et a donné vie à ce disque simplement en faisant ce que Cardi fait de mieux.”

“Wild Side” fait suite à la sortie des albums solo de Normani, dont “Motivation”, le duo de Sam Smith “Dancing with a stranger” et sa collaboration avec Khalid “Love Lies”.

YouTube : https://youtu.be/DFMEBquxeO8