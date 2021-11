Normes de reconnaissance de la RBI NPA : les prêts aux MPME des NBFC seront l’un des segments les plus touchés, selon Crisil

Les ROA dans le segment des MPME devraient chuter à environ 1,3% cet exercice, contre environ 1,5% au cours de l’exercice 21. (Image : Pexels)

Crédit et financement pour les MPME : L’agence de notation Crisil a déclaré lundi qu’elle s’attend à ce que les actifs non productifs bruts (NPA) des sociétés financières non bancaires (NBFC) augmentent de 25 à 300 points de base en raison des nouvelles normes de reconnaissance des NPA par la Reserve Bank of India (RBI ). Alors que les prêts immobiliers et les prêts d’or seront les moins touchés, les prêts non garantis et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en feront les frais. Sur plusieurs segments, notamment les prêts immobiliers, les prêts automobiles, les prêts sur or, les prêts non garantis, le financement des MPME, le financement de gros et la microfinance, l’étendue de l’impact sur les NPA bruts des NBFC sera la plus élevée dans la catégorie des prêts non garantis à 1,5 à 3 pour cent suivi de 1 à 3 % dans les prêts aux MPME.

« Les prêts aux MPME seront l’un des segments les plus touchés. Il y a deux problèmes qui ont eu un impact sur le secteur des MPME. Les première et deuxième vagues de Covid ont davantage impacté les MPME et les segments non sécurisés tandis que les grandes entreprises ont été beaucoup moins impactées. C’est donc un vent contraire auquel les MPME ont été confrontées essentiellement parce que leurs bilans ne sont pas aussi solides que les grandes entreprises. En termes de capacité ou de résilience à faire face à quelque chose d’aussi sans précédent qu’une pandémie de Covid, c’est nettement inférieur. En outre, le temps de récupération pour eux sera plus long dans les jours à venir », a déclaré à Financial Express Online Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint de la notation, Crisil Ratings.

Cependant, l’augmentation des NPA bruts en raison des normes de reconnaissance révisées aura en grande partie un impact comptable car, compte tenu de l’amélioration de l’économie, les profils de crédit des emprunteurs ne devraient pas se détériorer, a déclaré Crisil. Par conséquent, les pertes sur créances ultimes ne devraient pas changer de manière significative. La RBI avait récemment modifié les normes de reconnaissance NPA en une base de date d’échéance quotidienne au lieu de la fin du mois. Les NBFC augmentent généralement leurs activités de recouvrement entre la date d’échéance et la fin du mois et, par conséquent, leurs impayés diminuent d’ici la fin du mois. Cependant, cette flexibilité n’existe pas actuellement.

« L’impact (des changements dans les normes de classification des actifs par la RBI) concernerait tous les types d’emprunteurs tels que les consommateurs ou les entreprises et pas seulement les MPME. Mais les prêteurs des MPME pourraient être plus touchés car ils auraient une proportion plus élevée de prêts dans le cadre du NPA et de la restructuration en raison de la covid. Cependant, les classifications ne devraient pas entraîner une augmentation des créances douteuses, elles entraîneront une réduction du nombre de créances douteuses revalorisées en actifs standard. Par conséquent, les exigences de provisionnement et de capital pourraient augmenter pour les NBFC et les banques », a déclaré à Financial Express Online Aditya Damani, fondateur de Credit Fair.

En termes de rendement des actifs (RoA), les rendements des NBFC resteront modestes dans tous les segments cet exercice, même si une reprise est attendue l’exercice prochain en raison de la reprise économique. Les ROA dans le segment des MPME devraient chuter à environ 1,3 % cet exercice, contre environ 1,5 % au cours de l’exercice 21 et près de 2 % au cours de l’exercice 20. Au cours de l’exercice 23, ce chiffre devrait être d’environ 1,4 %, selon le rapport de Crisil intitulé Reprise de la NBFC à l’ère post-pandémique.

« Les prêts aux MPME auront un impact plus important en termes d’augmentation des NPA par rapport aux autres segments. Mais nous voyons des pousses vertes se produire, les collectes se sont également améliorées sur les prêts aux MPME et les choses sont sur une trajectoire ascendante », a ajouté Sitaraman. Cependant, l’agence a noté que les actifs sous gestion (AUM) des NBFC devraient augmenter de 8 à 10% au cours de l’exercice grâce à l’amélioration de l’activité économique et au renforcement des réserves de bilan.

