Normes RBI : pas encore de licence bancaire pour les grandes entreprises

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) s’est abstenue d’autoriser la propriété des banques par les entreprises, mettant en attente une recommandation du groupe de travail selon laquelle les grandes entreprises et les sociétés industrielles pourraient être autorisées à promouvoir les banques après les modifications apportées à la loi de 1949 sur la réglementation bancaire. La banque centrale a n’a pas non plus accepté une recommandation autorisant les grandes NBFC bien gérées, y compris celles détenues par une société, à devenir des banques. Les deux suggestions, a-t-il déclaré vendredi, sont « en cours d’examen ».

Cependant, RBI a autorisé les promoteurs à conserver une participation de 26% dans les banques, supérieure au plafond actuel de 15%, soulageant ainsi des banquiers comme Uday Kotak de Kotak Mahindra Bank. Les 26% sont conformes au plafond des droits de vote d’un actionnaire et conformes à la politique actuelle en matière d’IDE. Le comité PJ Nayak avait recommandé en 2014 une participation des promoteurs à 25 %, au motif qu’une faible participation des promoteurs pourrait rendre les banques vulnérables en affaiblissant l’alignement entre la direction et les actionnaires.

Après le blocage de cinq ans, les promoteurs peuvent choisir de réduire les avoirs à moins de 26 %. Au cours de la période initiale de blocage de cinq ans, la participation du promoteur doit être d’au moins 40 %.

La RBI a simplifié les règles de propriété pour les actionnaires non promoteurs en spécifiant un plafond de 15 % pour toutes les catégories d’institutions financières, d’institutions supranationales, d’UAP et du gouvernement. Il a maintenu le plafond de 10 % sur la détention d’actionnaires non promoteurs, personnes physiques et non IF.

Bien que la structure préférée, une NOFHC (Société de holding financière non opérationnelle non obligatoire) ne sera obligatoire que lorsque les promoteurs individuels, les entités de promotion et de conversion ont d’autres entités de groupe, à condition que ces promoteurs et entités soient éligibles pour créer une banque universelle ou une Petite Banque de Financement (SFB). Les banques qui opèrent actuellement dans le cadre d’un NOFHC peuvent le démanteler si elles n’ont pas d’autres entités du groupe dans leur giron.

Les exigences de capital minimum initiales pour les nouvelles licences bancaires ont été relevées à 1 000 crore pour une banque universelle contre 500 crore actuellement et à 300 crore pour un SFB à partir de 200 crore.

Les futures SFB doivent être cotées dans les « six ans à compter de la date d’atteinte de la valeur nette équivalente à l’exigence de capital d’entrée en vigueur prescrite pour les banques universelles » ou « 10 ans à compter de la date de début des opérations », selon la première éventualité. Le groupe de travail interne constitué le 12 juin dernier, sous la présidence de PK Mohanty, directeur, conseil central de RBI, avait remis son rapport en novembre 2020.

