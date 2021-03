Norovirus a forcé cette chaîne de restaurant populaire à fermer ses portes – BGR

Lorsque nous choisissons de manger à l’extérieur – que ce soit dans une chaîne de restauration rapide ou dans une belle expérience de repas assis – nous accordons une grande confiance au personnel et à la nourriture qu’il sert. Nous supposons qu’ils suivent toutes les directives relatives à la santé et maintiennent un environnement de travail propre pendant qu’ils préparent et servent nos aliments. Malheureusement, parfois un restaurant est un peu court, même si la formation et les directives sont suffisantes.

Cela semble être le cas avec l’emplacement d’un Arby à Springfield, dans l’Illinois. J’ai mangé chez mon Arby local près d’un million de fois (ce n’est qu’une estimation approximative, au fait), et d’une manière générale, je n’ai jamais eu de plainte. Pour environ 100 clients d’un emplacement Arby à Springfield, cependant, leur visite au restaurant a entraîné un inconfort assez grave. Le coupable? Norovirus, qui peut frapper jusqu’à 48 heures après l’exposition.

Comme Mange ça, pas ça rapports, la cause réelle de l’épidémie reste un mystère, mais il est clair qu’elle provient de l’emplacement de cet Arby spécifique, situé sur Dirksen Parkway. Le restaurant a fermé ses portes alors que les responsables de la santé ont mené une enquête en février. L’endroit a fait l’objet d’un «nettoyage en profondeur» complet et les autorités ont repéré au moins une violation de la santé sous la forme de sauces non stockées dans une zone réfrigérée. Cette lacune a été corrigée et le restaurant a rouvert peu de temps après.

Maintenant, ce même emplacement d’Arby a été fermé pour la deuxième fois. Les responsables de la santé ont recommandé un autre nettoyage en profondeur et une formation supplémentaire des employés, mais le nombre de personnes atteintes de norovirus après avoir mangé au restaurant a presque atteint 100.

Le norovirus est l’une des causes de ce que les gens considèrent comme une «intoxication alimentaire». Il produit des symptômes tels que des vomissements et de la diarrhée ainsi que des douleurs abdominales générales, des maux de tête et des frissons. Une personne infectée par un norovirus peut également développer une fièvre. Cela peut passer en aussi peu qu’une journée mais peut durer plusieurs jours selon les individus.

«Arby’s s’est engagé à respecter les plus hauts niveaux d’hygiène et de sécurité alimentaire, et il s’agit d’un incident isolé dans un établissement franchisé», a déclaré Arby’s dans un communiqué à Mange ça, pas ça. «La semaine dernière, par prudence, le franchisé a décidé de manière proactive de fermer le restaurant jusqu’à la fin du mois. Le franchisé est pleinement engagé avec le service de santé local et a organisé une formation professionnelle renforcée sur le nettoyage en profondeur et la sécurité alimentaire avec tous les employés, et aura respecté toutes les directives du service de santé avant la réouverture.

Il est assez rare qu’un restaurant ferme complètement comme ça et il est encore plus rare qu’un même restaurant doive fermer deux fois de suite. Comme cette épidémie n’a été liée qu’à un seul emplacement d’Arby, il semblerait qu’il s’agisse d’un incident isolé, mais c’est probablement peu réconfortant pour les près de 100 personnes qui sont tombées malades après avoir mangé là-bas.

