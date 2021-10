Norrie surprend Rublev et jouera la finale contre Ruud

10/03/2021 à 7h03 CEST

Le Britannique Cameron Norrie a battu le Russe Andrey Rublev 3-6, 6-3, 6-4 samedi, et a obtenu le laissez-passer pour la finale du tournoi inaugural de la Ouvert de San Diego.

Norrie, 26 ans, qui a remporté son premier titre sur le circuit ATP cette année à Acapulco, affrontera le Norvégien Casper Ruud dimanche, deuxième tête de série.

Ruud, classé numéro 10 mondial, battre le numéro 29 mondial, le grec Grigor Dimitrov par 6-4, 4-6 et 6-4 dans l’autre demi-finale.

Le jeune joueur de tennis norvégien a éliminé jeudi soir dernier l’ancien numéro un mondial et triple vainqueur du Grand Chelem, le Britannique Andy Murray en deux sets.

Rublev, cinquième au classement mondial, a remporté le premier set à mettre un as à 188 mph avant Norrie, 28 ans, rebondira pour forcer un troisième set décisif et atteindre sa cinquième finale de l’année.

“C’est une grande victoire pour moi”déclara Norrie. “C’est définitivement un match dont je me souviendrai longtemps.”

C’était la première victoire en carrière de Norrie contre Rublev.. Ils se sont rencontrés pour la dernière fois à l’Open de Saint-Pétersbourg de l’année dernière, où Rublev a balayé Norrie.

“Battre quelqu’un comme Andrey, que je respecte et qui est l’un de mes joueurs préférés sur le circuit, est énorme pour moi, et aussi pour me venger après qu’il m’ait facilement battu la dernière fois”, a commenté Norrie. “C’est bien de voir que je me suis un peu amélioré et je l’ai fait cette fois. Super match.”

Rublev a eu plusieurs épidémies comportementales dans le deuxième set, notamment en lançant sa raquette et en criant après l’équipe d’arbitres. Il semblait également dérangé par le bruit des avions décollant du terrain voisin de Lindbergh.

Le joueur de tennis russe en était à sa huitième apparition en demi-finale cette saison.

Rublev venait de réaliser une performance impressionnante pour la médaille d’or olympique en double mixte. avec Anastasia Pavlyuchenkova et une victoire en Laver Cup.

C’était la sixième demi-finale de Norrie cette année, établissant la meilleure marque d’apparition en demi-finale de sa carrière. Il tentera sa deuxième victoire ATP de la saison.

Ruud a remporté son match lorsque Dimitrov a renvoyé un tir au filet avec une erreur directe et a été éliminé.

Le fait que les deux demi-finales se soient terminées en trois sets « montre que Cela a été un tournoi très difficile avec des joueurs d’un bon niveau et des matchs d’un bon niveau », a déclaré Ruud. “Aujourd’hui, je pense la même chose. C’était d’un niveau élevé du premier au dernier point. Les deux matchs ont donné un bon spectacle aux fans qui sont très reconnaissants que nous ayons tous bien performé sur le terrain.”