Norris admet que le mouvement de Sainz n’était “pas vraiment autorisé” après le drapeau noir et blanc · .

Lando Norris dit qu’il n’avait pas l’intention de mettre un geste agressif sur Carlos Sainz Jnr après avoir reçu le drapeau noir et blanc de “ conduite antisportive ” pendant le Grand Prix d’Espagne.

Le pilote McLaren a été dépassé par la Ferrari dans la ligne droite des stands pendant la course. «J’ai besoin de le regarder d’en haut, de voir à vol d’oiseau et d’autres choses», dit-il à Sky.

«J’allais me défendre contre Carlos et je me suis déplacé, puis j’ai de nouveau bougé légèrement, ce que vous n’êtes pas vraiment autorisé à faire. Donc je ne voulais rien faire d’agressif, je savais qu’il passait. C’était donc comme ça. Mais je ne voulais rien dire.

Norris a admis que l’équipe devait surclasser Ferrari en Espagne pour avoir une chance de les battre. Il s’est qualifié neuvième hier, derrière le duo Ferrari et son coéquipier Daniel Ricciardo.

«Nous n’avons pas montré notre potentiel hier, de mon côté», a déclaré Norris. «Daniel l’a fait et il a terminé sixième», a expliqué Norris.

«Mais les Ferrari ont été bonnes toute l’année, je ne sais pas pourquoi les gens les sous-estiment autant. Ce sont des Ferrari et elles ont été l’une des voitures les plus rapides en virage toute la saison.

«Donc, quand vous arrivez sur cette piste, où il y a moins de longues lignes droites et des choses comme celles que nous avons eues à Imola et ainsi de suite, elles sont rapides. Ils ont été rapides toute la saison.

Il a dit que la seule chance de McLaren de battre Ferrari autour de Barcelone était un samedi. «Nous savions qu’ils allaient être particulièrement bons ici et au rythme des qualifications, nous aurions probablement pu les égaler hier, même s’ils avaient probablement une voiture légèrement meilleure.

«Mais aujourd’hui, sur le long terme, quand vous avez besoin d’un peu plus d’arrière et que vous devez compter un peu plus sur la voiture, nous avons eu du mal. Je pense donc que nous savions que ce serait le cas.

«Nous connaissons les faiblesses de la voiture et aujourd’hui, quand elle a plus de mal à l’arrière, c’est à ce moment-là que nous avons aussi plus lutté. Je pense donc que nous avons un plan de ce que nous devons encore essayer et améliorer. Ce n’est pas facile, mais nous faisons ce que nous pouvons. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: