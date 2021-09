Norris admet que Monza était «probablement» pour McLaren pour 2021

in

En terminant 1-2 au Grand Prix d’Italie, Lando Norris concède que McLaren ne répétera “probablement pas” ce résultat cette saison.

McLaren a remporté sa première victoire en course depuis 2012 sur le circuit de Monza, Daniel Ricciardo menant à domicile son coéquipier britannique.

Ce fut une victoire de course inattendue, Norris reconnaissant que c’était un “choc pour tout le monde” avec McLaren toujours à la traîne de Mercedes et Red Bull.

Mais, alors qu’il pense que c’était un résultat obtenu au mérite – Ricciardo devant Max Verstappen et Lewis Hamilton lorsqu’ils se sont écrasés, il pense que la P1 l’était probablement pour McLaren au moins pour cette saison.

“Probablement pas”, a déclaré Norris aux médias en Russie, selon crash.net, lorsqu’on lui a demandé si d’autres victoires pourraient suivre.

« Nous ferons de notre mieux. Nous essaierons de tout maximiser.

« Il y a des pistes sur lesquelles nous sommes définitivement meilleurs et d’autres sur lesquelles nous sommes pires, mais il y a ces opportunités qui se présentent pour nous dont nous sommes capables de tirer parti et d’être dans la bonne position au bon moment.

« Nous avons passé un week-end incroyable à Monza. C’était un peu un choc pour tout le monde, mais nous étions là au mérite et avons été très rapides tout le week-end.

“Mais cela ne veut pas dire que nous serons comme ça tous les week-ends à partir de maintenant.

« Nous n’avons rien trouvé de magique. Nous avons eu un meilleur week-end et les choses se sont mieux déroulées pour nous, et la voiture convenait à la piste.

Vous pensez toujours à dimanche ? Ouais nous aussi. pic.twitter.com/nXdzRx0Dmi – McLaren (@McLarenF1) 15 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

“C’est comme ça que ça va être pour le reste de la saison. Certaines pistes seront meilleures et seront plus compétitives et certaines pistes fonctionneront davantage dans la lutte.

“Mais à quel point nous serons bons ou mauvais, je ne suis pas encore trop sûr.”

Le Grand Prix d’Italie a vu McLaren regagner la troisième place du championnat des constructeurs, l’équipe marquant 43 points ce jour-là.

McLaren a 13,5 points d’avance sur Ferrari, Norris affirmant que le pendule pourrait à nouveau basculer en faveur de Ferrari.

Mais quoi qu’il en soit, il s’attend à un combat serré jusqu’au tout dernier tour de la saison.

« Bien pour le moment, mais comme Charles [Leclerc] dit que c’est serré », a-t-il dit.

« Il a oscillé d’avant en arrière. Nous avons eu un week-end difficile à Zandvoort et ils ont retiré un montant décent. Et puis nous les avons récupérés à Monza. J’aurais aimé qu’on puisse s’enfuir avec, mais je pense qu’aucun d’entre nous ne le fera.

“Ça va aller d’avant en arrière, certaines courses, nous serons meilleurs dans certaines courses, ils seront un peu meilleurs. C’est comme ça.

« Cela nous tient en haleine. C’est passionnant et stimulant. Peut-être pas une chose que nous voulons vraiment, mais c’est un bon défi.

McLaren peut-elle rester en tête après le succès de Monza ?