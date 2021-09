Norris : C’était ma décision. Je suis malheureux, dévasté

in

Lando Norris a dominé le Grand Prix de Russie 2021 jusqu’à ce que la pluie tombe et il a choisi de rester sur les slicks.

Merci au pilote McLaren d’avoir levé la main et d’avoir admis que c’était son appel qui lui avait refusé sa première victoire après une course passionnante. Jusqu’à ce que la pluie tombe, avec une demi-douzaine de tours restants, il ne s’était pas trompé.

Dès son premier départ en pole position, Norris a pris un bon départ mais après l’extinction des feux, il a perdu la course d’accélération dans le virage 1 face à la Ferrari de Carlos Sainz. La voiture orange s’est repliée derrière la rouge, le traquant jusqu’au 13e tour lorsqu’il a donné un coup de poing pour prendre la tête.

Par la suite, il était en charge. Même après les arrêts aux stands, il a mené, avec le vainqueur éventuel de la course Lewis Hamilton dans ses rétroviseurs., mais le joueur de 21 ans a gardé son sang-froid et a répondu à toutes les attaques du septuple champion du monde de F1 âgé de 36 ans.

Mais ensuite, la pluie est tombée et l’histoire a radicalement changé comme l’a expliqué Norris : « Je ne sais pas par où commencer. Je suis malheureux, dévasté en quelque sorte. Nous avons appelé à rester en dehors et nous le maintenons. Ce n’était pas le bon à la fin de la journée mais j’ai pris la décision tout autant que l’équipe. C’était plutôt parce qu’ils pensaient que je devais boxer et j’ai décidé de rester en dehors.

“C’était ma décision, je pensais que c’était la voie à suivre.

« Je ne pense pas que cela change trop. J’avais la confiance d’avance que j’étais capable de le faire (mener une course) et je me sens capable de le faire depuis un moment. Donc je ne pense pas que cela ait vraiment changé. C’est juste un peu de chagrin.

« J’avais l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais, même quand ça devenait un peu délicat à la fin. J’ai fait quelques erreurs mais j’ai quand même gardé Lewis derrière et j’ai réussi à m’éloigner un peu. Un peu de chance, comme les tours que j’ai fait avant que Lewis ne boxe, était parfaitement bien pour les pneus sur lesquels j’étais et on m’a dit que la pluie allait rester la même.

« Si le montant était resté le même, nous aurions pris la bonne décision, mais il est évidemment devenu beaucoup plus humide que ce à quoi nous nous attendions en tant qu’équipe. Quand il ne reste que deux tours à faire, quand il y en a 20 à faire, vous n’êtes peut-être pas aussi agressif avec les décisions.

« Nous avons fait ce que nous pensions être juste, ce dont je suis satisfait. C’était faux à la fin de la journée, mais jusque-là, les gars ont fait un excellent travail. Je suis content de tout, sauf de cette décision que nous allons revoir et essayer de ne plus prendre », a ajouté Norris.

Quoi qu’il en soit, Norris continue d’étonner par ses performances, s’affirmant comme une star définitive pour l’avenir avec une victoire qui n’est qu’une question de temps.

Hamilton – à l’occasion de son incroyable 100e victoire en F1 – a fait l’éloge de Norris avec générosité : « Lando a fait un travail tellement incroyable, il avait un rythme tellement incroyable. Il fait un excellent travail pour McLaren – c’était doux-amer. C’est agréable de voir mon ancienne équipe en tête.