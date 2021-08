Norris contre Ricciardo · .

in

Lorsque Daniel Ricciardo a rejoint Renault en provenance de Red Bull début 2019, il a pris quelques courses pour jouer lui-même, mais s’est rapidement entendu avec Nico Hulkenberg.

La difficulté qu’il a rencontrée pour faire la transition vers McLaren a été la plus grande surprise de la saison 2021. Après 11 courses, vous devez examiner attentivement les données brutes pour trouver des signes de progrès.

C’est au moins en partie parce que Lando Norris a laissé tomber le ballon plus d’une fois lors des qualifications lors des premières courses de l’année. Ricciardo a capitalisé alors que son coéquipier a glissé, n’ayant pas réussi à produire le meilleur lors de ses derniers runs en Q3 ou ayant supprimé ses meilleurs temps au tour pour des infractions aux limites de la piste.

Après quatre courses de cette course, Norris a déclaré à . qu’il n’était pas préoccupé par la tendance, et les courses suivantes ont confirmé cette confiance : il a battu Ricciardo à chaque fois depuis.

Avec Norris apportant désormais son « jeu A » aux qualifications ainsi qu’aux courses, les difficultés de Ricciardo sont plus vives. Alors que Norris n’a jamais manqué d’atteindre la Q3, Ricciardo a abandonné cinq fois en Q2 et n’est même pas allé aussi loin au Portugal, à son horreur évidente. Depuis lors, Ricciardo a dû revoir ses attentes quant à la rapidité avec laquelle il parviendrait à dominer la McLaren.

Pendant ce temps, l’abandon forcé de Norris du Grand Prix de Hongrie, où la voiture de Ricciardo a également été endommagée, a permis à Ferrari de se rapprocher d’eux dans le championnat. Cela doit faire mal à Ricciardo de voir son coéquipier troisième au classement des pilotes – devant une Mercedes et une Red Bull – alors qu’il croupit derrière la paire de Ferrari, n’ayant contribué qu’à 30 % du score total de McLaren.

Il est difficile d’imaginer que le nouveau venu puisse changer complètement la donne au cours des courses restantes, mais l’équipe de Ricciardo a un besoin urgent de lui pour commencer à marquer plus de points s’ils veulent battre Ferrari à la troisième place.

