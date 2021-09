Norris convertira-t-il sa première pole en une première victoire à Sotchi ? · Fans de course

Pour le deuxième grand prix consécutif, la bataille passionnante pour le championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton risque de devenir un récit secondaire pour un pilote McLaren à la recherche d’une victoire inattendue.

Avec Lando Norris ayant décroché la pole position pour la première fois de sa carrière relativement jeune en Formule 1 en réalisant le meilleur tour en pneus tendres sur une piste sèche en qualifications, il y a une perspective très légitime que McLaren sauve sa première victoire en 170 grands prix avec une seconde le week-end de course suivant.

Mais alors que McLaren a prouvé qu’elle avait suffisamment de rythme autour de Monza pour tenir la compétition derrière elle, reproduire que plus de 53 tours autour de l’Autodrom de Sotchi est une perspective totalement différente.

Avant la course à Monza, même sans pole position, McLaren a parlé de ses chances de rester en tête s’il prenait la tête au départ. Cela a prouvé exactement comment la course s’est déroulée, aidé bien sûr par les prétendants au titre qui s’affrontent à mi-distance.

Cependant Norris est plus équivoque quant à savoir s’il peut convertir la pole position en victoire dimanche. « Est-ce que je pense que nous pouvons gagner ? J’aimerais bien répondre.

Norris partage la première ligne avec son ancien coéquipier « Je crois que nous pouvons, il y a une opportunité pour cela. Mais Mercedes est toujours aussi rapide qu’elle l’a été toute la saison, c’est probablement l’un de leurs meilleurs circuits de toute la saison. Ce sera donc un bon défi, mais je suis prêt à le relever.

La première étape vers la victoire de Norris et McLaren sera de conserver la tête de la course pendant le sprint de près de 900 mètres jusqu’au premier vrai virage du deuxième virage. Pour y parvenir, il devra tenir tête à son ancien coéquipier Carlos Sainz Jnr sur Ferrari qui cherchera à tirer le meilleur parti du sillage lors de la descente jusqu’à la première zone de freinage de la course.

“Je pense qu’il y a deux options”, explique Sainz. « Soit j’obtiens une bonne échappée et c’est une course directe dans le virage deux, ou sinon, je vais évidemment devoir essayer de trouver un sillage, car nous savons que nous ne sommes pas les plus rapides dans les lignes droites et nous devons trouvez du remorquage, du tirant d’eau, car sinon, ce sera une longue descente dans le premier virage.

Derrière Norris et Sainz se trouve un autre pilote qui aura hâte d’arriver au premier virage devant eux deux – George Russell. Après une autre séance de qualification humide le voyant à l’extrémité de la grille, Russell était étonnamment optimiste quant aux chances de Williams au départ et tout au long de la course.

Russell aime ses chances de prendre la tête au départ « Nous sommes assez glissants dans les lignes droites et j’espère que Lando me donnera un joli petit sillage dans le premier virage », déclare Russell.

« Nous marquons des points maintenant – encore trois dans les quatre derniers. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas continuer et nous devons viser le podium. Nous n’avons rien à perdre et nous allons y aller. »

“Je ne serais pas surpris si George mène la course après le troisième virage”, a commenté le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, suggérant en plaisantant que les futurs et actuels pilotes de l’équipe, sous la forme de Russell et Hamilton, pourraient être en tête à la fin du premier tour. .

Si Norris sort du virage deux avec la tête intacte, ses perspectives de victoire sont renforcées par le fait que la plupart des voitures les plus rapides de la grille – les Red Bull et Mercedes – se trouvent à plusieurs places derrière lui sur la grille.

Avec le leader du championnat Verstappen relégué au fond de la grille grâce à une combinaison de deux pénalités et Hamilton quatrième, l’une des questions les plus intrigantes à laquelle il faudra répondre demain est de savoir jusqu’où chaque concurrent terminera l’ordre par le drapeau à damier.

Un élément qui pourrait jouer un rôle dans le déroulement du Grand Prix de Russie est la façon dont le semi-washing de samedi signifie que chaque pilote partant des 10 premières places de la grille a une rare opportunité de commencer la course sur n’importe quel composé de pneus. ils désirent. Tous les pilotes du top dix étant passés en Q3 avec des pneus pluie intermédiaires, il n’y a aucune obligation de commencer sur leur set Q2.

Hamilton a parié sur des pneus durs à MonzaFait intéressant, cela signifie que le grand prix de dimanche ressemblera à ceux qui utilisent le nouveau format de course de qualification de sprint de la F1 – déjà vu lors de la dernière manche. Cette fois, Mercedes a profité de leur opportunité inhabituelle pour démarrer Hamilton avec des pneus à gomme dure pour un relais d’ouverture prolongé. Alors que Mercedes a peut-être improvisé à Monza sur leur stratégie pour couvrir Verstappen après son retard au stand, il sera intéressant de voir s’ils choisissent de jouer à nouveau un jeu patient avec Verstappen étant si loin.

Un premier relais plus long pourrait être plus attrayant pour les équipes étant donné à quel point la surface de Sotchi sera verte après le lavage en profondeur qu’elle a reçu samedi. Avec un manque relatif de gomme le dimanche par rapport à un week-end de course typique, la probabilité que les pilotes aient à gérer le grainage de leurs pneus ne fait qu’augmenter – bien que les températures plus élevées prévues pour l’heure de départ de la course puissent aider à alléger cela dans une faible mesure. .

“Je pense que la dégradation pourrait être très élevée demain à cause de la piste verte”, déclare Sergio Perez de Red Bull.

« Les deux premiers tours vont être critiques à cet égard. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passe avec la stratégie car nous allons trouver une piste très différente des attentes.

L’autre élément crucial de la course sera les progrès que le coéquipier de Perez Verstappen pourra faire et limiter les dégâts dans le championnat des pilotes ayant choisi cette manche pour prendre sa pénalité de bloc de puissance. Verstappen a l’habitude de se frayer un chemin à travers le terrain depuis l’arrière en Russie – étant passé de la 19e à la cinquième ici en 2018 – mais sans entraînement du samedi, même il ne sait pas comment lire la comparaison des performances entre la Red Bull et la Mercedes. .

Verstappen fait face à une longue montée depuis le fond du peloton « C’était un peu difficile, mais ils ont toujours l’air très forts », dit Verstappen. « Bien sûr, ils auront monté leurs moteurs en deuxième séance pour un tour rapide et, de mon côté, je savais que je partais de l’arrière, donc il n’y avait aucune raison de le faire. Donc je suppose que nous devrons attendre et voir à quel point nous serons compétitifs. »

Le dernier facteur qui pourrait affecter l’issue de la procédure est de savoir si la météo choisit de jouer à nouveau un rôle dans l’action. Il n’y a actuellement que 20% de probabilité de pluie tout au long de la course, mais avec Verstappen admettant qu’il s’attend à ce que les dépassements soient plus faciles pour lui si la piste devenait humide, il pourrait être pardonné d’espérer que ce nombre augmentera du jour au lendemain.

Quelle que soit la météo, tous les ingrédients sont réunis pour le Grand Prix de Russie peut-être le plus intrigant que nous ayons vu à ce jour, avec la perspective d’un autre nouveau vainqueur de course aussi élevé que jamais et la possibilité d’un autre changement significatif dans la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton.

