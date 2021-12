Norris déménage à Monaco, la patrie préférée des pilotes de F1

Le pilote McLaren Lando Norris a annoncé qu’il déménageait d’Angleterre à Monaco, avec des raisons financières jouant un rôle dans sa décision et ainsi et pourra appeler plusieurs de ses collègues de Formule 1, dont le monégasque Charles Leclerc, voisins.

Le Britannique de 22 ans a connu une saison exceptionnelle avec son équipe basée à Woking et a signé une prolongation de contrat de plusieurs années en mai.

« C’est quelque chose que font évidemment beaucoup de pilotes », a-t-il déclaré aux médias britanniques à propos de cette décision. « Surtout, avec la façon dont la course est, nous avons vu pour d’autres pilotes à quelle vitesse les choses peuvent également se dégrader. Je dois encore m’occuper de ma vie et des choses pour mon avenir.

Monaco abrite nombre de ses rivaux de Formule 1, dont son compatriote et sept fois champion du monde de F1 Lewis Hamilton, ainsi que son coéquipier australien de McLaren Daniel Ricciardo, Max Verstappen et le champion du monde de F1 à la retraite Nico Rosberg.

Lando : Je ne veux pas faire mon travail en F1 et ne pas profiter des choses qui l’entourent

Hamilton a été critiqué pour ses arrangements fiscaux et Norris, déjà un favori des fans, devrait également faire face à une réaction négative : « Mais les gens font beaucoup de choses dans la vie pour de l’argent. Ceci est juste un autre.

Norris est entré en Formule 1 en 2019 et est monté sur le podium à quatre reprises cette saison, et est cinquième au classement général avec deux courses à disputer.

Le plus jeune pilote de F1 britannique de l’histoire du sport, il a vécu à proximité de l’usine McLaren pour apprendre le plus possible et profiter des terrains de golf locaux.

Il a déclaré en avril qu’il voulait s’amuser avec des amis et voir sa famille régulièrement, déclarant que « je ne veux pas faire mon travail en F1 et ne pas profiter des choses qui l’entourent ».

Le moment était cependant venu de s’éloigner, même s’il passerait encore beaucoup de temps à l’usine.

« J’ai dit plusieurs fois que pour moi, le plaisir et le plaisir, et profiter de ce que je fais, sont prioritaires… ce n’est donc pas une décision facile. J’ai juste l’impression d’être à l’aise pour prendre cette décision », a expliqué Norris. (Reportage d’Alan Baldwin)

Dites bonjour à ma nouvelle maison! L’endroit n’est pas encore fini mais je vivrai ici à Monaco quand je ne serai pas à l’usine ou sur la piste l’année prochaine. Je reçois les clés à la fin du mois prochain, j’espère donc emménager bientôt. Vraiment excité pour ce prochain chapitre! pic.twitter.com/rsYCcbXXls – Lando Norris (@LandoNorris) 30 novembre 2021