Norris : Des temps tristes. Valentino Rossi va me manquer

Le pilote McLaren F1 Lando Norris a rendu hommage à son idole d’enfance, Valentino Rossi, et a révélé qu’ils avaient échangé des SMS avant la finale MotoGP du grand pilote italien ce week-end.

Norris, 21 ans, portait un casque hommage Rossi au Grand Prix d’Italie 2019 et les deux sont restés en contact depuis leur rencontre à Silverstone cette année-là.

« Il m’a envoyé un message hier soir, juste parce qu’il entame la dernière course de sa carrière », a déclaré le pilote britannique de Formule 1 aux journalistes avant le Grand Prix de Sao Paulo sur le circuit brésilien d’Interlagos.

«Ce sont des moments tristes. Il va me manquer. C’était le gars que je regardais quand j’avais quatre, cinq, six ans. Il m’a fait participer à la course, m’a d’abord fait monter sur une moto », a ajouté Norris.

« C’est le gars que j’ai admiré, le gars qui m’a en quelque sorte aidé à atteindre cette position où je suis parce que probablement sans le regarder, mon ambition d’être un pilote de course n’aurait pas été si grande. »

Norris n’a pas divulgué les détails du texte de Rossi et a déclaré que c’était en réponse à un « petit message sincère » qu’il avait envoyé disant à quel point il allait lui manquer et le félicitant pour ce qu’il avait accompli.

Norris a déclaré que lui et Rossi parlaient «de temps en temps» et avaient toujours l’intention de faire des courses de voitures ensemble, mentionnant des événements de voitures de sport GT tels que des courses de 12 heures à Abu Dhabi et à Dubaï ou même en ligne.

« Il n’y a pas que les motos qu’il aime. Il aime aussi la course automobile… S’il peut passer un peu plus de temps pour venir à une course de F1, c’est le plan pour quelque chose que nous voulons essayer de faire ensemble », a ajouté Norris.

Le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton, qui a échangé des machines avec Rossi pour s’amuser lors d’un événement à Valence en 2019, a également rendu hommage à l’Italien : « C’est évidemment triste de voir Vale s’arrêter mais je pense que sa conduite, son approche, tout il a fait a été incroyable.

Hamilton : Vale est une telle légende, l’une des plus grandes

« La passion qu’il a depuis si longtemps s’est manifestée. Et juste une telle légende, l’une des plus grandes à l’avoir jamais fait », a déclaré Hamilton.

L’Italien de 41 ans prendra le départ de son 432e Grand Prix ce week-end après avoir amassé un record de 89 victoires et 199 podiums en MotoGP.

« Je pense que la chose la plus positive dans ma carrière est que beaucoup de gens ont commencé à suivre le MotoGP pour suivre ma carrière depuis le début, et le sport est devenu plus grand, plus célèbre en Italie mais aussi dans le monde entier », a déclaré Rossi aux journalistes. jeudi.

« C’est bien de comprendre qu’au cours de ma carrière je suis devenu quelque chose de différent, quelque chose comme une icône et c’est un grand, un grand plaisir aussi si pour un pilote c’est plus important ce qui se passe en piste, le résultat, tout. »

Rossi a commencé sa carrière dans la catégorie 125cc et a remporté un titre mondial en 1997, suivi du championnat 250cc en 1999.

Il passe dans la catégorie reine un an plus tard et remporte sept titres entre 2001 et 2009.

« J’ai toujours imaginé ce presseur… c’est un sentiment étrange. Je veux que ça reste normal mais ce n’est pas possible. Grande émotion en ce moment », a déclaré Rossi, qui a participé à une cérémonie spéciale au cours de laquelle toutes ses motos gagnantes du championnat ont été présentées devant les médias.

Le pilote Petronas Yamaha s’est dit déçu de ne pas pouvoir ajouter un 10e titre mondial.

« Je me suis beaucoup battu pour le 10e championnat… J’ai pu courir à un bon niveau. Mon dernier titre en 2009 était il y a toute une vie. J’aurais été heureux de gagner un autre championnat mais je ne peux pas me plaindre. J’ai eu une belle carrière », a ajouté Rossi.

Rossi a connu une dernière saison difficile, ne recueillant que 38 points et n’atteignant aucun podium. Fabio Quartararo de Yamaha a scellé le titre. (Reportage d’Alan Baldwin)