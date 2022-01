Norris dévoile son modèle « sunshine » Luisinha

C’est officiel! Le célibataire le plus éligible de la Formule 1 – Lando Norris – est pris (pour l’instant) alors qu’il confirmait sa relation naissante avec le mannequin portugais Luisinha Barosa Oliveira.

Le pilote McLaren a posté une photo de lui et de Luisinha, sur son compte Instagram, en train de gambader dans le désert de Dubaï avec la légende : « My Sunshine ».

Certains sites Web rapportent que le couple de 22 ans est fiancé, mais cela reste à confirmer.

Luisinha est née en 1999, a eu 22 ans le 20 novembre. Elle est originaire de Porto, et travaille dans le monde de la mode en tant qu’influenceuse et mannequin principalement de maillots de bain, pour l’agence de mode lisboète « Central Models ».

Sur Instagram, Luisiniha compte plus de 100 000 abonnés.

La photo partagée par Norris, après des mois de rencontres sous le radar, a suscité des réactions enthousiastes de ses followers, dont l’ancien coéquipier et copain, Carlos Sainz, qui a commenté : « C’est officiel ».

En F1 l’année dernière, Norris a connu une saison solide, s’imposant comme une jeune star avec un brillant avenir, terminant sa deuxième saison dans l’élite, sixième au classement du championnat des pilotes.

McLaren l’a fait signer un contrat de plusieurs années.

À la fin de l’année dernière, Norris a annoncé qu’il déménagerait pour vivre à Monaco et rejoindre un groupe de pilotes de F1 qui comptent la Principauté comme maison. Il a expliqué: « C’est quelque chose que font évidemment beaucoup de pilotes et surtout, avec la façon dont c’est la course. »

Pendant ce temps, la publication Instagram ci-dessous est devenue virale avec plus de 1,3 million de vues depuis que Norris l’a rendue publique à ses 4,3 millions de followers.