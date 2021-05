Norris dit que la F1 a raison de cibler les jeunes fans avec des courses courtes · .

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a admis la semaine dernière que le format de la course de qualification de sprint du sport était introduit en partie pour cibler les nouveaux jeunes fans.

Les courses supplémentaires de 100 kilomètres – un tiers de la longueur d’un grand prix typique – se dérouleront en trois manches cette année.

«Les choses changent et les jeunes ne veulent pas nécessairement regarder deux heures de course un dimanche après-midi», a expliqué Brawn. «Nous pouvons trouver que les courses de format court sont plus attrayantes pour eux.»

Certains remettent en question les hypothèses qui sous-tendent ce point de vue. Suggérer que les jeunes ont invariablement une durée d’attention plus limitée, cela sent les stéréotypes paresseux.

La formule “ format plus court égale les plus jeunes fans ” semble également imparfaite. La popularité du football ne faiblit pas exactement, mais leurs matchs sont un peu plus courts que les courses de F1. La culture populaire regorge d’exemples réussis de contenu long: «Avengers: Endgame» de 2019, avec ses trois heures de fonctionnement, était le film le plus rentable de tous les temps.

Brawn espère que les jeunes fans trouveront les courses plus courtes plus attrayantes.Néanmoins, l’un des plus jeunes pilotes de Formule 1 pense que le sport a raison en essayant d’adapter son produit à un public qui souhaite des rafales d’action plus courtes. Lorsque . a présenté l’explication de Brawn pour les courses de qualification au sprint à Lando Norris, 21 ans, il a déclaré: «Je suis d’accord avec ça.

«Pour quelqu’un qui regarde la télévision, je pense que les gens de cette époque, il y a tellement de choses à faire dans votre vie», a-t-il expliqué. «Il y a tellement plus de choses qu’il y a probablement 10 ans, 20 ans. Il y a tellement de choses que les gens aiment faire et c’est tellement facile de sortir et de faire quelque chose, d’aller rencontrer ses amis, de jouer à des jeux, d’aller en ligne, peu importe. “

Norris parle d’expérience. Beaucoup de ses fans ont également l’habitude de le voir derrière un volant dans sa McLaren et derrière un micro sur son stream Twitch.

Les streamers Twitch professionnels peuvent diffuser pendant des heures. Mais comme le souligne Norris, ils n’ont pas nécessairement les mêmes téléspectateurs tout au long, et maintenir leur intérêt n’est pas facile.

«Je ne suis pas un streamer massif. Beaucoup de mes suivants proviennent de la Formule 1. Certains de mes suivants en Formule 1 proviennent de gens de Twitch qui n’avaient aucune idée de la Formule 1, des courses et des trucs comme ça. C’est donc dans les deux sens.

Il n’est pas facile de divertir les téléspectateurs, dit Norris. «C’est l’une des choses les plus difficiles, si vous réussissez sur Twitch, divertir les téléspectateurs tout le temps. Ce que je ne fais pas, car il faut être assez bavard, il faut beaucoup discuter avec eux et répondre à leurs questions, ce que parfois je ne pouvais penser à rien de pire à faire.

Il a admis qu’il ne se sentait pas toujours motivé pour maintenir le niveau d’interaction nécessaire pour garder son public Twitch intéressé.

«Parfois ça ne me dérange pas, je continue et je m’amuse beaucoup, je discute, tu rigoles bien avec tes potes. Vous lisez le chat et les questions des gens et vous rigolez bien et les gens adorent ça.

«Mais parfois je continue et juste parce que je suis fatigué ou que j’ai eu une longue journée ou quelque chose comme ça… Parfois, je dirais la plupart du temps, je ne suis pas du tout bavard. Je n’aime pas parler, je suis un gars assez isolé. J’aime beaucoup rester pour moi. Parfois, je me transforme en ce genre de gars et je ne veux pas du tout parler.

Avec son expérience d’interaction avec les fans directement sur Twitch, Norris peut voir la logique derrière le plan de Brawn pour les convaincre avec un nouveau format de course plus court.

«Dès que quelqu’un cesse d’apprécier quelque chose, il va simplement faire autre chose qu’il veut apprécier», a-t-il déclaré. «Et il y a tellement de choses que les gens apprécient.

«Il est si facile de passer à autre chose très rapidement si vous perdez tout intérêt pour quelque chose. Donc, de mon côté, je dirais que cela a du sens.

Lire la suite de notre entretien avec Lando Norris sur son engagement à long terme envers McLaren et les attentes pour l’avenir à venir sur .

