Norris dit que la pénalité du drapeau rouge est «injuste» et une «mauvaise décision» · .

Lando Norris a critiqué la décision des commissaires sportifs de le pénaliser pour ne pas être allé au stand immédiatement après l’une des périodes de drapeau rouge lors des qualifications aujourd’hui.

Le pilote McLaren a défendu sa décision de ne pas s’arrêter car les drapeaux rouges ont été agités alors qu’il approchait de l’entrée de la voie des stands à grande vitesse pendant la Q1. Norris a insisté sur le fait qu’il avait pris une décision plus sûre en ne s’opposant pas immédiatement.

Il a été convoqué par les commissaires sportifs après les qualifications et s’est vu décerner trois places sur la grille et trois points de pénalité sur sa super licence, pour avoir franchi la ligne de départ/arrivée après que le drapeau rouge ait été agité.

La pénalité a fait passer Norris de la sixième place sur la grille à la neuvième. Il s’est dit “un peu vexé” par le verdict. « À mon avis, je n’avais pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal.

“C’est difficile parce qu’aller à la vitesse que nous faisons, [you] doivent prendre une décision si rapide quelle est la meilleure chose et la chose la plus sûre à faire. Et j’avais l’impression que ce que je faisais était exactement la chose la plus sûre à faire.

“Pour autant que je sache, la voie des stands aurait pu être bloquée et vous n’êtes pas autorisé à entrer dans la voie des stands, puis cela aurait pu être une autre histoire, comme :” pourquoi êtes-vous entré dans la voie des stands, vous n’auriez pas dû c’est fait’. C’est donc difficile. »

La vidéo de la voiture de Norris a montré qu’il a ralenti immédiatement après le signal du drapeau rouge et s’est préparé à entrer dans la voie des stands, mais a hésité et a choisi de rester en dehors. Il a demandé à son équipe « Dois-je boxer ou continuer ? » et on lui a dit d’entrer dans la voie des stands. Mais à ce moment-là, il avait dépassé le point d’entrée de la voie des stands et a répondu: “Je ne peux pas, j’arrive trop tard.”

Après le verdict des commissaires, il a déclaré : « Je n’ai pas eu le temps de parler à mon ingénieur et de lui dire ‘est-ce que je devrais boxer, ne devrais-je pas ?’. J’ai donc fait tout ce que je pensais devoir faire.

“Mais ça craint parce que je suppose qu’il y a une règle [but] Parfois, il y a aussi plus de clémence dans certaines situations lorsque le conducteur a toujours fait la meilleure chose possible dans cette situation. Donc [I’m] un peu vidé car c’est trois places en arrière. Ça va rendre la vie beaucoup plus difficile demain. Je ne pense pas que ce soit une décision juste, mais c’est ce qu’elle est.

Suite à sa pénalité, Norris a maintenant huit points de pénalité sur sa super licence, ce qui le laisse à quatre d’une interdiction de course. Il a déclaré qu’il estimait qu’il n’aurait pas dû encourir de points de pénalité pour avoir choisi ce qu’il pensait être la réponse la plus sûre à la situation.

“Pour certaines situations, comme je l’ai dit, ils devraient juste penser à ce que c’est que d’être dans le siège du conducteur pendant une seconde et à quoi ils doivent réagir, la vitesse à laquelle ils roulent et le temps dont vous disposez pour réagir aux choses, etc. au.

«Je pense, évidemment, qu’une réprimande ou quelque chose est la bonne chose à faire, pour avoir un peu plus de compréhension dans certains domaines et être capable de [override] la décision elle-même et repenser un peu ce qui est vraiment juste pour le pilote ou l’équipe ou tout ce qui a mal tourné.

« Je n’ai mis personne en danger. Si quoi que ce soit, j’ai pris l’option la plus sûre de la boxe et non de la boxe et cela aggrave encore les choses. Donc je ne mérite pas trois points sur mon permis pour ça, je n’ai rien fait de dangereux.

«Je n’ai rien fait parce que je ne savais pas et j’étais ignorant ou quoi que ce soit, il n’y avait rien à voir avec ça. Je sais quelles sont les règles et ainsi de suite. Ce n’est donc pas comme si j’avais un manque de compréhension ou quelque chose comme ça, mais pour certaines situations, ils devraient en fait repenser ce qui se passe.

Les commissaires sportifs ont noté que Norris n’a pas reçu la pénalité habituelle de cinq places sur la grille, reconnaissant le manque de temps dont il disposait pour réagir. “Les commissaires supposent que si un drapeau rouge n’est pas respecté lors des qualifications, une baisse de cinq positions sur la grille est appropriée”, ont-ils déclaré. “Cependant, si l’on considère que le pilote n’a eu que très peu de temps pour réagir en raison de sa position sur la piste, une baisse de trois positions sur la grille est suffisante comme exception.”

Norris a déclaré que la décision compromettrait sérieusement sa course. « Cela ne devrait pas gâcher ma course d’avoir à prendre ce genre de décision. Cela ne devrait pas gâcher mon dimanche pour une telle chose. C’est donc, à mon avis, une mauvaise décision ou juste une sanction injuste, une décision injuste.

« Mais c’est comme ça. Je ne peux rien y faire.

