Norris doute que le podium soit possible malgré le “double coup” de l’arrêt au stand · .

Lando Norris a réduit ses chances d’atteindre le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche, mais admet sa déception d’avoir terminé à une position de celui-ci après un lent arrêt au stand.

Norris a commencé cinquième et a gagné une position lorsque Max Verstappen a chuté. Il en a récupéré un autre en dépassant Valtteri Bottas de Mercedes au redémarrage après l’arrêt prématuré du drapeau rouge.

Le pilote McLaren a terminé troisième jusqu’à son arrêt au stand, qui a pris plus de six secondes à terminer en raison d’un écrou de roue à filetage croisé. Cela lui a coûté sa place à Bottas, qu’il n’a pas pu récupérer lors de son deuxième relais.

“Je ne suis pas très heureux de sortir dans cette position”, a déclaré Norris. “Mais à la fin, la question est de savoir si nous aurions pu conserver la troisième place, car Mercedes était beaucoup plus rapide dans le deuxième relais et par rapport à tout le monde, ils ont en quelque sorte fait un grand pas en avant.

«Je ne sais pas ce que nous aurions pu accomplir, mais au moins ici à Silverstone, devant les fans, j’aurais adoré avoir une chance de me battre. Nous les avons assez bien tenus dans le premier relais. Et il ne s’est même jamais rendu au sein du DRS.

« J’aurais donc eu une chance, je pense, et j’ai eu la motivation de tout le monde autour de me lancer et de le pousser.

« Je suis déçu de ma quatrième place à cause de cela. Mais je suis aussi très content de ma quatrième place parce que c’est une quatrième place – mieux que ce que nous pensions avant ce week-end. Donc, je me sens toujours très heureux pour beaucoup de choses.

Le fait d’être coincé derrière Fernando Alonso d’Alpine après un arrêt au stand au 21e sur 52e a été un autre facteur qui a permis à Norris de terminer la course à 17 secondes de Bottas.

« À ce stade, tout ce dont j’avais besoin était un bon arrêt au stand et j’aurais devancé Bottas. Et puis le pire, c’est que je suis arrivé derrière Fernando, ce qui m’a empêché de pousser du tout dans le premier tour.

« J’ai détruit mes pneus, ce qui a compromis tout le relais, juste en poussant autant dans ce premier tour pour essayer de récupérer quelque chose. C’est donc comme une double défaite que j’ai subie.

