Norris est “ plutôt inquiet ” alors que la confiance en la voiture a diminué après un arrêt au stand · .

Lando Norris a décrit comment son changement de pneus lors du Grand Prix de Monaco a presque annulé un week-end de renforcement de la confiance en sa McLaren et son tir sur le podium.

Norris s’est qualifié cinquième mais s’est classé quatrième sur la grille après l’échec du vainqueur de la pole Charles Leclerc. Le pilote McLaren a remporté son deuxième podium de 2021 à la troisième place après avoir profité de Valtteri Bottas de Mercedes ayant des problèmes d’arrêt au stand.

Bottas et Norris ont été les premiers coureurs de tête à échanger leurs pneus souples contre des durs, et Norris était à moins de 10 secondes du leader Max Verstappen avant qu’une baisse de rythme ne le pousse aux stands au 30e tour sur 78.

«Le premier relais, nous étions assez compétitifs», a déclaré Norris après la course. «Assez similaire sur le rythme à ce que Carlos [Sainz] faisait – et Bottas et Max.

«Peut-être que Max était légèrement en avance – mais je pouvais voir sur les écrans de télévision quand je dépassais les temps au tour que Max faisait en tête et je n’étais pas si loin derrière. Je me suis dit: “OK, ça va bien”. »

Norris avait déclaré qu’il avait «la confiance nécessaire pour pousser la voiture en qualifications», dans laquelle il n’était que 0,274 s plus lent que le vainqueur de la pole Leclerc, et que cette confiance s’était poursuivie dans le premier relais de la course sur le même train de pneus tendres. il avait terminé sixième le plus rapide en Q2 avec.

Cependant le composé dur sur lequel il a terminé la course a changé l’équilibre. Norris a subi la pression tardive de Sergio Perez, de Red Bull, qui a fait cinq tours plus tard que le pilote McLaren, puis a réduit l’écart de neuf secondes avec Norris à moins de 0,6 s en utilisant son avantage sur la durée de vie des pneus. Cependant, le pilote Red Bull n’a pas pu trouver un moyen de passer.

«Dès que nous avons mis le pneu dur, il s’est en quelque sorte tourné vers le contraire», a déclaré Norris.

«C’était une voiture très difficile à conduire. Beaucoup plus facile de verrouiller et d’arracher l’avant, pire sur les bosses et ainsi de suite. Pas beaucoup de confiance.

«Dès que j’ai appris où en était Sergio en termes de stratégie de pneus, combien de temps après il a boxé, je me suis inquiété mais je l’ai gardé sur le noir, ce qui est le plus important.

Le résultat d’hier signifie que Norris occupe la troisième place du classement après les cinq premières courses.

