Norris “fait le meilleur travail que j’ai fait” alors qu’il mène à nouveau le milieu de terrain à la maison · .

Lando Norris dit qu’il se sent mieux placé pour en profiter lorsqu’un conducteur Mercedes ou Red Bull dérape grâce à sa confiance accrue dans sa conduite.

Depuis la dernière course de l’année dernière, Norris a été le premier pilote derrière les courses Mercedes et Red Bull à chaque manche. La cinquième place de la course d’hier a suivi son podium à Imola, le plaçant troisième du championnat.

Le pilote McLaren a été ouvert sur ses problèmes d’anxiété et a été extrêmement critique pour ses erreurs perçues dans le passé. Mais Norris dit que sa confiance a augmenté au cours de sa troisième année en Formule 1.

«J’ai vraiment l’impression de faire le meilleur travail que j’ai fait», a-t-il déclaré. «Ces trois premières courses ont probablement été meilleures que toutes les autres courses que j’ai faites.

«Cela commence évidemment vendredi avec le côté préparation des choses. Mais exécuter mes tours en qualifications, ne pas faire d’erreurs, attaquer dans ces premiers tours: j’ai commencé P7 et je suis arrivé en P4 et ce n’était pas seulement parce que j’étais rapide, c’était parce que j’ai fait un meilleur travail avec la course, me préparant. avec les lignes et des choses comme ça.

Norris dit que sa confiance a grandi «Donc je suis confiant, ou j’ai une certaine confiance et parfois l’année dernière et la première année, j’ai eu du mal avec ça et je pense que maintenant j’en ai une meilleure quantité», a-t-il expliqué. «Parfois, je n’ai toujours pas confiance en la voiture et en moi-même, mais je suis définitivement plus haut et dans une meilleure position que je ne l’ai été, ce qui aide.»

Cependant, il ne sait pas si McLaren sera en mesure de continuer à diriger le milieu de terrain, car ils font face à une menace croissante des équipes de fabricants rivaux.

«Nous verrons», a-t-il dit dimanche soir. «Aujourd’hui, nous étions probablement un peu mieux que ce à quoi nous nous attendions, encore plus après hier.

«Nous avons eu un peu de mal et Alpine a été très rapide, mais aujourd’hui, nous revenions un peu plus à ce que nous pensions devoir et pouvoir faire. Je pense que nous pouvons être sûrs que nous sommes probablement l’équipe la plus cohérente du moment, autour de ce troisième, quatrième, cinquième domaine. Nous faisons du bon travail.

«Cela ne veut pas dire que nous serons là à chaque course. Je pense que nous avons vu à quel point Alpine s’est améliorée ce week-end, par rapport à Imola. Et ça peut être pareil pour nous, ça peut être pareil pour AlphaTauri, ça peut être pareil pour Ferrari. Donc, si nous nous mêlons un peu, je pense que c’est prévu, mais nous devons continuer à travailler dur.

Norris a débuté le Grand Prix du Portugal septième mais a pu se hisser au quatrième rang – où il pensait qu’il aurait pu se qualifier – en dépassant Esteban Ocon, Carlo Sainz Jnr et Sergio Perez.

Interview: “Zak m’a dit” mec, détends-toi, c’est la deuxième course “”: Pourquoi le succès de Norris n’a pas ébranlé Ricciardo«Le premier était juste une bonne bataille avec Esteban. Je l’ai eu dans les premiers virages. Il m’a récupéré et je l’ai eu avec un bon coup au virage 11 – donc une bonne petite bataille.

«Et puis j’ai eu deux voitures au redémarrage, j’ai eu Carlos parce que je l’ai vu s’affairer avec Sergio dans les deux premiers virages, donc j’ai pu m’asseoir un peu, préparer ma ligne et avoir une bonne occasion de devancer les deux, ce que j’aurais aimé réussir à faire.

Son déménagement sur Perez ne s’est avéré que temporaire, cependant. “Malheureusement, nous n’avons pas encore le rythme pour garder une longueur d’avance sur un Red Bull.”

Malgré l’écart de rythme absolu, Norris a déclaré qu’il était prêt à profiter de chaque fois qu’il pourrait dépasser une des quatre premières voitures. «Je fais ce que je peux. Je pense que dans les deux premières courses, nous avons eu l’occasion de le faire et quand ils font des erreurs, nous pouvons être en tête comme à Imola, comme quand il a dépassé, il a eu la pénalité d’arrêt au stand et des choses comme ça, alors vous en profitez.

«Quand je l’ai dépassé aujourd’hui, nous en avons profité, mais nous ne pouvons pas toujours soutenir notre rythme que nous avons. Nous profitons donc des opportunités pour le moment. Nous avons vraiment besoin d’un peu plus de rythme et de performances pour pouvoir le faire de manière cohérente ou être confiants.

