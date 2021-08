Norris “frustré et agacé” mais heureux pour Russell

Lando Norris était « frustré et agacé » après sa chute lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique, car il aurait pu « facilement » décrocher la pole position.

Au lieu de cela, il s’est rendu à l’hôpital en ambulance pendant que son compatriote George Russell mettait une Williams au premier rang de la grille.

Norris était le pilote à battre avant la Q3 sur le circuit de Spa-Francorchamps samedi après-midi, le pilote McLaren ayant donné le ton sur le mouillé en Q1 et à nouveau en Q2.

Cependant, ses chances de décrocher une première pole position se sont effondrées lorsqu’il a perdu le contrôle dans Eau Rouge, sa MCL35M filant dans les barrières.

Les quatre coins de la voiture ont été détruits dans la voiture, nécessitant une nouvelle boîte de vitesses et une pénalité de cinq places pour le pilote, tandis que le coude de Norris a été touché.

Il sera de retour dans la voiture pour la course de dimanche, ruinant sa P14 sur la grille un jour où il aurait pu partir en tête.

« Tout se passait extrêmement bien », a-t-il déclaré aux médias samedi soir.

« Depuis le premier tour en Q1, les choses se sont parfaitement déroulées et la voiture se sentait bien, je me sentais en confiance avec la voiture.

“Je suppose que c’était difficile de sortir en Q3 parce que même dans le dernier tour, je disais à quel point c’était humide et je disais qu’il devrait être arrêté ou quelque chose du genre, parce que je faisais beaucoup d’aquaplaning.

« Donc, c’était juste une situation difficile à vivre : à quel point voulez-vous pousser, à quel point ne voulez-vous pas ? Je pense que c’est une combinaison de pousser un peu trop pour la météo à ce moment-là, d’aquaplaner un peu au milieu de l’Eau Rouge, ce qui évidemment ne se termine pas trop bien, et finit par être comme avant à la fin.

“Bien sûr, je me sens mal parce que les choses allaient très bien, la voiture était en feu et les Q1 et Q2 étaient extrêmement bonnes. Je pense que j’aurais pu me battre assez facilement pour la pole position.

“J’ai maintenant donné beaucoup de travail à l’équipe, mais je ne peux pas faire grand-chose maintenant.”

Il a ajouté: «Je pense qu’à la fin de la journée, je suppose mon erreur et ma mauvaise. Mais je n’avais pas l’impression de prendre trop de risques en même temps. Je pense que c’était juste que les conditions étaient si difficiles.

“Et d’après ce que j’ai entendu, beaucoup d’autres pilotes se plaignaient qu’il devrait être arrêté en même temps. Alors oui, bien sûr, j’étais frustré et ennuyé, mais nous allons essayer de nous rattraper. »

Mais alors que Norris était transporté dans un hôpital local pour des contrôles supplémentaires, le Britannique était au courant de ce qui se passait en qualifications et surtout de ce que préparait son compatriote Russell.

Le pilote Williams a réussi ce qui sera probablement le plus gros choc des qualifications de toute la saison en plaçant sa FW43B sur la deuxième ligne de la grille.

Il est devancé de trois dixièmes en pole position par le Red Bull de Max Verstappen.

“Je suis également très heureux pour George, je regardais dans l’ambulance en chemin, je voulais toujours regarder les qualifications”, a déclaré Norris.

“J’encourageais George à tenter cette pole.”